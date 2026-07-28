Slušaj vest

Evropa se nalazi na pragu novog toplotnog talasa koji preti da obori istorijske rekorde i donese nezapamćene temperature u mnogim delovima kontinenta. Meteorološki sajt "Severe weather Europe" (SWE) je objavio da će četvrti toplotni talas ove sezone biti dugotrajan i intenzivan, a uzrokovan je specifičnim atmosferskim fenomenom poznatim kao "Omega blok".

Ovaj sistem omogućava formiranje toplotne kupole koja će se zaključati iznad centralne i zapadne Evrope, kao i Mediterana, donoseći vreli vazduh direktno iz Sahare. Građani Srbije i Balkana treba da se pripreme za ekstremne uslove koji nas očekuju krajem jula i tokom prve dekade avgusta, jer se vreli talas polako, ali sigurno, pomera ka našim krajevima.

Šta je toplotna kupola i zašto je toliko opasna?

Stručnjaci SWE objašnjavaju da je toplotna kupola dominantna karakteristika letnjih vremenskih obrazaca, koja donosi ekstremno visoke temperature. Prema navodima sa sajta, ovaj fenomen nastaje kada se široka oblast visokog vazdušnog pritiska parkira iznad velikog dela kontinenta i tu ostane danima ili nedeljama.

Toplotna kupola funkcioniše poput poklopca na šerpi, jer zarobljava veoma toplu vazdušnu masu na svim nivoima i potiskuje je prema tlu. Kako se vazduh spušta ka nižim nadmorskim visinama, on se zagreva i sabija, što dovodi do pojave ekstremnih temperatura blizu površine zemlje. Ovaj atmosferski proces stvara neku vrstu „peći“ u kojoj vazduh postaje anomalno vreo, a odsustvo vetra i oblaka dodatno pojačava efekat prženja.

Omega blok pumpa vrelinu iz Sahare ka Srbiji

Trenutna situacija na kontinentu podseća na klasičan "Omega blok" – to je sinoptička postavka gde se snažan sistem visokog pritiska nalazi u centru, dok su sa obe njegove strane duboki sistemi niskog pritiska. Ova konfiguracija omogućava da se vreo i suv vazduh iz Sahare nesmetano pumpa direktno u srce Evrope i na Balkan.

Foto: Printscreen/Severe Weather Europe

SWE navodi da će toplotni talas prvo pogoditi Španiju i Francusku, gde se očekuju temperature od 42 do čak 46 stepeni. Međutim, centar kupole će se ubrzo pomeriti ka jugoistoku. Istorija bi mogla biti ponovo ispisana na Balkanu, jer se predviđa da će temperature u Italiji i Panonskoj niziji, uključujući i Srbiju, prelaziti 40 stepeni tokom više uzastopnih dana. Posebno su ugroženi:

Severni i centralni delovi Srbije.

Istočna Hrvatska i severna Bosna i Hercegovina.

Mađarska i zapadna Rumunija.

Foto: Printscreen/Severe Weather Europe

Noćni pakao i rizik od eksplozivnih požara

Osim dnevnih rekorda, SWE upozorava na još jednu veliku opasnost – tropske noći. Zbog snažne toplotne kupole, minimalne noćne temperature u mnogim mestima neće padati ispod 24 stepeni, što onemogućava ljudskom telu da se ohladi i oporavi od dnevnih žega. Ovakvi uslovi drastično povećavaju zdravstveni rizik, naročito kod starijih osoba i onih sa hroničnim oboljenjima.

Foto: Printscreen/Severe Weather Europe

Takođe, ekstremna suša i vreli vetrovi stvaraju uslove za „eksplozivne požare“. Kombinacija niske vlažnosti vazduha, koja može pasti ispod 20 procenata, i ekstremne toplote čini šume i nisko rastinje na Balkanu izuzetno zapaljivim.

Foto: Printscreen/Severe Weather Europe

Detaljna prognoza RHMZ za Srbiju

Prema najnovijim podacima koje je objavio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), Srbija od sutra ulazi u fazu konstantnog i opasnog zagrevanja.

Sreda: Očekuje nas sunčano i toplo vreme uz slab i umeren istočni vetar. Najniža temperatura će biti od 12 do 19 stepeni, dok će maksimalne dnevne vrednosti biti od 31 do 35 stepeni.

Foto: RHMZ Printscreen

Četvrtak: Sunčano i još toplije. Jutarnje temperature od 14 do 21 stepen, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.

Foto: RHMZ Printscreen