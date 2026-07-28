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Bivši predsednik Osnovnog suda u Lebanu Svetomir Cvetković preminuo je juče u Grčkoj, gde je boravio na letovanju sa suprugom.

Vest je za Info centar Juga potvrdio njegov sin Nikola Cvetković, koji je naveo da je Cvetkoviću iznenada pozlilo, nakon čega je hospitalizovan, ali je uprkos naporima lekara preminuo.

Svetomir Cvetković bio je dugogodišnji predsednik Osnovnog suda u Lebanu i jedan od najprepoznatljivijih nosilaca pravosudne funkcije na jugu Srbije.

Sahrana će biti obavljena u Lebanu.

Kako telo još uvek nije dopremljeno iz Grčke, datum i vreme sahrane biće naknadno saopšteni.

Kurir/Info centar jug

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