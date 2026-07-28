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U danu kada je najviši vrh Evrope uzeo živote pet planinara iz Bosne i Hecegovine, sekunde i jedna odmerena odluka delile su srpske planinare od iste tragične sudbine. Grupa od sedam članova OPSD "Dragan Radosavljević" iz Zaječara i jedan član PK "Javorak" iz Paraćina bezbedno se vratila sa uspona na Elbrus, izbegavši surovo nevreme koje je bilo kobno za njihove kolege iz Bosne i Hercegovine.

Nakon uspešno izvedenog aklimatizacionog uspona na vrh Kazbek (5054 mnv), paraćinski alpinisti krenuli su 25. jula 2026. godine ka osvajanju 5.642 metra visokog Elbrusa. Međutim, planina je imala druge planove.

Na visini od 5.400 metara, surovost Kavkaza pokazala je svoje pravo lice. Gusta magla, olujni vetar i sneg uslovi su u kojima i najmanja greška znači udes. Predusretljivošću i hladnokrvnošću vodiča srpskog društva i lokalnog ruskog vodiča, doneta je jedina ispravna odluka - uspon se obustavlja. Svi članovi ekspedicije prekinuli su pohod i bezbedno se spustili nazad u kamp.

Dok su se srpski planinari spuštali ka bezbednom, na istoj planini odvijala se drama sa najtragičnijim mogućim ishodom. Istog dana, u strašnoj snežnoj oluji, život je izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine. Poražavajuću vest o stradanju kolega, Paraćinci su saznali tek sutradan po dolasku u hotel.

Na društvenim mrežama upućene su najdublje i najiskrenije saučešće porodicama, prijateljima i celokupnoj planinarskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, podsećajući na jedno od osnovnih pravila planinarstva.

- Planina će ostati tu. Vrh može da sačeka. Život mora biti na prvom mestu.

Ova zamalo izbegnuta tragedija još jednom je potvrdila da je u ekstremnim visinskim uslovima procena vodiča i odustajanje od cilja nekada najveća pobeda koju planinar može da ostvari.