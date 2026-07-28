Slušaj vest

Patrijarh srpski Porfirije poručio je večeras na svečanoj akademiji održanoj u porti Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, povodom proslave 150. godišnjice Bitke na Vučjem dolu, da to mesto ostaje trajno svedočanstvo vere, nade i ljubavi, ali i snage jedinstva i zajedništva.

Patrijarh je istakao da je ta bitka, u kojoj su se 28. jula 1876. godine sukobil s jedne strane Turci, a sa druge Crnogorci, Hercegovci i Brđani - pripadnici sedam srpskih plemena u istorijskoj oblasti zvanoj Brda u današnjoj Crnoj Gori, potvrdila da "živeći za brata i bližnjega, nadilazimo granice sopstvenih mogućnosti i postajemo sposobni za podvig koji prevazilazi pojedinca".

Rekao je da je Vučedolska bitka jednan od velikih i sudbonosnih događaja srpske istorije, "gde su naši preci utemeljeni na veri pravoslavnoj i Jevanđelju Hristovom, braneći svoje domove, veru, čast i slobodu, ostavili svedočanstvo hrabrosti, sloge i žrtvene ljubavi prema svom narodu".

Foto: Spc

Prema njegovim rečima, o onome što se na Vučjem dolu dogodilo svedoče istorija, narodno pamćenje i pesma.

"Na tom mestu našli su se, rame uz rame, Srbi iz različitih plemena i bratstava, Crnogorci, Brđani i Hercegovci, deca iste svetosavske vere i naslednici Svetolazarevskog predanja, predvođeni knjazom Nikolom, vojvodama, serdarima i barjaktarima. U času velikog iskušenja stajali su jedni uz druge, svesni da se sloboda zadobija i čuva slogom, vernošću i spremnošću na žrtvu. Vučiji do ostaje trajno svedočanstvo vere, nade i ljubavi, ali i snage jedinstva i zajedništva. Potvrđuje nam da, živeći za brata i bližnjega, nadilazimo granice sopstvenih mogućnosti i postajemo sposobni za podvig koji prevazilazi pojedinca", naglasio je Porfirije.

Dodao je da njihov podvig otkriva da sloboda ima i duboku duhovnu meru, da počinje u našem srcu, u našoj sposobnosti da živimo u istini, da služimo bližnjem i da se oslobađamo mržnje, zavisti, gordosti i sebičnosti.

"Gospod nas poziva da ljubimo bližnjega svoga kao samoga sebe, i više od toga, poziva nas da ljubimo neprijatelje svoje, da blagosiljamo one koji nas kunu i da činimo dobro onima koji nas mrze. Naravno da nije jednostavno voleti neprijatelje, ali bojim se, braćo i sestre, da smo mi na ivici da potpuno izokrenemo reči Božje i proglasimo da je ispravno i bezmalo bogougodno da mrzimo i brata svoga", rekao je on.

Foto: Spc

Prema rečima patrijaeha, treba da prolazne, parcijalne, političke, ideološke i sve druge pojedinačne interese podredimo zajedničkom dobru, imajući na umu da smo "u Hristu udovi jedni drugima, da smo jedan narod i da je svakome dat dar da sebe prinosi na izgrađivanje jedinstva Crkve".

"Zato ne smemo dozvoliti da naše različitosti postanu povod za razdvajanje, podizanje zidova, međusobnu sumnju i neslogu, utoliko pre što i danas, kao i nekada, ima onih koji naše podele nastoje da upotrebe za sopstvene ciljeve, suprotne našem zajedničkom dobru", rekao je on.

Prema tome, kako kaže patrijarh, danas su se u hramu Svetog Vasilija Ostroškog, ljudi okupili mislima okrenuti Vučijem dolu, jednim ustima i jednim srcem, istom pravoslavnom verom, kao jedna pravoslavna Crkva uzimajući molitve za mir i razumevanje među narodima, za slogu u porodicama, među susedima, prijateljima i srodnicima.

Foto: Spc

Patrijarh srpski Porfirije stigao je danas u Nikšić, gde je svečano dočekan u Sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog, a okupljenima je poručio da ne dolazi kao gost, već kao najbliži koji će se zajedno sa građanima, na svetoj liturgiji, moliti za mir među svim narodima, slogu i razumevanje.

Porfirije će sutra, na praznik Svetog Atinogena, predvoditi svetu liturgiju u hramu posvećenom tom svecu.