U Novom Pazaru prijavljen je nestanak Dragana Spasovića Spasketa, a porodica apeluje na sve građane koji imaju bilo kakve informacije da se jave policiji
Apel
Ako vidite ovog čoveka odmah pozovite policiju! Od Dragana nema ni traga ni glasa: Nestao muškarac u Novom Pazaru! (FOTO)
Slušaj vest
Za Draganom Spasovićem, poznatijim kao Spaske, traga se nakon što je njegov nestanak prijavljen u Novom Pazaru.
- Mole se svi gradjani ukoliko imaju neka saznanja o nestanku našeg Spasketa, bilo kakvu informaciju o tome gde se nalazi da o tome obaveste najbližu policijsku stanicu ili kontaktiraju članove porodice - naveli su članovi porodice za RINU.
Za sada nisu saopšteni detalji o okolnostima njegovog nestanka, niti kada je poslednji put viđen.
Porodica i prijatelji pozivaju građane da podele apel kako bi što veći broj ljudi bio upoznat sa nestankom i kako bi potraga što pre dala rezultate.
Kurir.rs/Rina
Reaguj
Komentariši