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Za Draganom Spasovićem, poznatijim kao Spaske, traga se nakon što je njegov nestanak prijavljen u Novom Pazaru.

- Mole se svi gradjani ukoliko imaju neka saznanja o nestanku našeg Spasketa, bilo kakvu informaciju o tome gde se nalazi da o tome obaveste najbližu policijsku stanicu ili kontaktiraju članove porodice - naveli su članovi porodice za RINU.

Za sada nisu saopšteni detalji o okolnostima njegovog nestanka, niti kada je poslednji put viđen.

Porodica i prijatelji pozivaju građane da podele apel kako bi što veći broj ljudi bio upoznat sa nestankom i kako bi potraga što pre dala rezultate.

Kurir.rs/Rina

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