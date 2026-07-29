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Boravak u hotelu za većinu ljudi počinje na isti način — spuštanjem kofera, raspakivanjem i kratkim odmorom nakon puta. Međutim, članovi kabinskog osoblja, koji tokom godine promene na desetine hotela, imaju svoje male rutine koje im pomažu da se osećaju bezbednije i organizovanije.

Jedan od takvih trikova podelila je stjuardesa, koja savetuje putnicima da pre nego što se opuste u sobi urade jednu jednostavnu stvar — gurnu flašu vode ispod kreveta.

Za to je potrebno svega nekoliko sekundi, a može pružiti dodatni osećaj sigurnosti, naročito onima koji putuju sami.

Zašto treba da gurnete flašu vode ispod kreveta?

Ester Sturus često na društvenim mrežama deli korisne savete iz iskustva stečenog tokom brojnih putovanja, a jedan od najzapaženijih odnosi se upravo na hotelske sobe.

Preporučuje da flašu vode lagano zakotrljate ispod kreveta i proverite da li će izaći na drugoj strani.

Ako flaša nesmetano prođe, prostor ispod kreveta je najverovatnije prazan. Ukoliko se zaustavi, vredi proveriti zbog čega nije prošla.

Skočile i cene smeštaja Foto: Shutterstock

Ne znači da postoji razlog za paniku

Stjuardesa naglašava da ovaj trik ne treba shvatiti kao razlog za uzbunu, već kao jednostavnu meru predostrožnosti.

Ako flaša ne izađe sa druge strane, to ne znači da se ispod kreveta neko krije. Uzrok može biti rezervna posteljina, kofer koji je ostavljen ispod kreveta, neki drugi predmet ili jednostavno činjenica da flaša nije dovoljno snažno gurnuta.

Ipak, ova brza provera mnogim putnicima uliva dodatno poverenje kada prvi put uđu u nepoznatu hotelsku sobu.

Još nekoliko korisnih trikova za boravak u hotelu

Ester na svojim profilima redovno deli i druge praktične savete koji mogu olakšati putovanja.

Jedan od njih je korišćenje fena kako bi se brzo uklonila para sa ogledala u kupatilu. Takođe predlaže da papirnu čašu okrenete naopako i napravite mali otvor kroz koji ćete provući četkicu za zube, kako bi bila zaštićenija od kapljica i prljavštine u kupatilu.

Ovi jednostavni trikovi ne oduzimaju mnogo vremena, a mogu doprineti prijatnijem i praktičnijem boravku u hotelu, posebno ako često putujete.