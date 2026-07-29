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Nalazimo se u samom špicu letnje sezone, a predstojeći vikend preti da postane najizazovniji period za sve putnike koji su se uputili ka grčkoj obali. Pored tradicionalno najveće frekvencije saobraćaja jer je u pitanju prvi vikend u avgustu, situaciju dodatno komplikuje najavljeni ekstremni toplotni talas sa temperaturama koje će dostizati 40 stepeni, a lokalno i koji stepen više. Uz to, veliki nacionalni praznik Ilinden u Severnoj Makedoniji stvoriće dodatni pritisak na puteve.

Ukoliko imate bilo kakvu mogućnost da svoje putovanje pomerite za radni dan, to je najtoplija preporuka, jer se očekuje da će hiljade vozila preplaviti granične prelaze i ključne saobraćajnice ka jugu u uslovima nepodnošljive vrućine.

Zašto je ovaj vikend "crveno slovo" za vozače: Spoj praznika i smene turista

Glavni razlog za najavljeni kolaps je 2. avgust, Ilinden, koji je veliki praznik u Severnoj Makedoniji. Tada ogroman broj građana Severne Makedonije kreće na put, najviše u pravcu Grčke, što drastično opterećuje prelaze kao što su Bogorodica i Evzoni.

Uz to, prvi vikend u avgustu je tradicionalno vreme kada počinju godišnji odmori u velikom delu Evrope, pa se našim putevima kreće reka turista iz Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske i Rumunije.

Ovaj datum se godinama unazad beleži kao jedan od najkritičnijih jer se tada spajaju turisti koji završavaju odmor u julu i oni koji ga započinju u avgustu.

Foto: Kurir/T.S.

I naravno, ne treba zaboraviti i nov sistem ulaska i izlaska iz EU - EES sistem, zbog čije procedure smo već imali paklene gužve na granicama.

Ključni faktori zbog kojih će ovaj vikend biti paklen za putovanja: 1. i 2. u mesecu, još vikend, tradicionalna smena turista

Ilindan, 2. avgust, praznik za koji u Severnoj Makedoniji masovno odlaze u Grčku

toplotni talas, temperature preko 40 stepeni

moguće zatvaranje obilaznice oko Soluna (za sada nije najavljeno, ali je već bilo više obustava saobraćaja tokom leta i to upravo vikendom, što bude najavljeno par dana ranije)

EES sistem, sada već ustaljeni problem: duža procedura prelaska same granice - sa većim brojem turista i duža čekanja Kalendar za avgust: Datumi kada je najgore ići na put

Ovaj vikend je samo početak, jer avgust donosi još nekoliko kritičnih tačaka koje mogu pretvoriti putovanje u višesatno stajanje u mestu. Pored 2. avgusta, ključni datumi za izbegavanje putovanja su 15. i 28. avgust, kada se zbog velikih praznika očekuju totalni zastoji.

U Grčkoj su kritični dani oko 15. avgusta, Uspenje Bogorodice/Velika Gospojina, kada se u celoj zemlji praznuje neradno, a Grci masovno odlaze na obalu ili se vraćaju sa nje.

Takođe, 28. avgust je ponovo kritičan zbog praznika u Severnoj Makedoniji, pa se očekuju ogromni redovi na prelazima Dojran i Evzoni. Iskustvo pokazuje da su 1. i 15. u mesecu najgori dani jer tada agencije vrše velike smene turista.

Foto: Borderalarm.com printscreen

Kada se očekuju najveći udari na granicama i putevima

Višegodišnja praksa pokazuje jasne obrasce kretanja gužvi koje bi svaki putnik trebalo da zna. Najveći pritisak na ulazu u Grčku očekuje se petkom i subotom, dok su nedelja i ponedeljak rezervisani za kolone u suprotnom smeru, ka Srbiji.

Milan Lainović iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA) objašnjava da je frekvencija saobraćaja trenutno na vrhuncu.

- Velika je frekvencija saobraćaja, u nekim intervalima se čeka pola sata, u nekim sat ili sat i po, ali generalno ne očekujemo veće probleme ako se ljudi dobro pripreme - istakao je Lainović.

On dodaje da su gužve neminovne jer svi idu na iste prelaze, a situacija je slična u čitavom regionu, gde se čak i od Podgorice do Tivta putuje satima.

Ključni saveti: Zdravlje i strpljenje su na prvom mestu

Lainović apeluje na sve putnike da prioritet daju sopstvenoj bezbednosti i zdravstvenom stanju.

- Nama je najvažnije da nema teških slučajeva sa zdravstvenim problemima, zdravstveno stanje ljudi nam je najbitnije - naglašava Lainović.

Njegov glavni savet za izbegavanje najgorih gužvi je veoma jasan:

- Apelujemo na putnike da na put krenu što ranije kako bi dobili na vremenu dok su temperature još uvek niske, jer je tada mnogo lakše podneti eventualne zastoje - poručuje Lainović.

Takođe, on podseća da turisti u apartmane i hotele najčešće ne mogu da uđu pre 14 časova, pa nema potrebe za preteranom žurbom koja može dovesti do nervoze na granici.

Milan Lainović, generalni sekretar Asocijacije turističke industrije Srbije Foto: Kurir Televizija

Pakao kod Soluna: Kako preživeti radove na obilaznici

Jedna od najkritičnijih tačaka na putu do letovališta je obilaznica oko Soluna, gde su u toku veliki radovi na izgradnji "Flyover" sistema. Prolaz preko ove obilaznice treba strogo izbegavati u periodu špica, ujutro od 7 do 10:30 časova i popodne od 15 do 19 sati.

Tokom leta i to najviše upravo za vikend povremeno se zatvara za saobraćaj upravo ta obilaznica. To se i ovog leta dešavalo više puta, pratite da li će biti zatvorena i narednog.

Za vozače je od ogromne pomoći sajt flyover.imet.gr, koji u realnom vremenu prikazuje brzinu kretanja i zastoje na ovoj deonici. Lainović savetuje da putnici moraju biti strpljivi i opremljeni.

- Ako ne koristite alternativne pravce, budite strpljivi, imajte dovoljno goriva i vode kod sebe u automobilu - kaže on.

Alternativni prelazi i dilema: Da li ići preko Bugarske?

Mnogi vozači se pitaju da li je put preko Bugarske bolja opcija. Iako se njime izbegava Solun, on ima svoje zamke. Put preko Bugarske masovno koriste državljani Turske koji se vraćaju u zapadnu Evropu, kao i turisti iz Rumunije, pa prelaz Kulata-Promahonas može biti veoma opterećen.

Što se tiče navigacija koje nude alternativne puteve kroz Severnu Makedoniju, Lainović napominje da su sada svi prelazi relativno puni.

- Navigacija vas šalje tamo gde je najmanja gužva, ali generalno je svuda slično i nema prelaza gde se prolazi drastično brže ovog vikenda - ističe Lainović.

Mnogi turisti zato biraju da noće u Skoplju ili Ohridu kako bi na samu granicu stigli u ranim jutarnjim časovima.

Digitalni alati kao spas: AMSS i kamere uživo

Da ne biste upali u nepreglednu kolonu bez mogućnosti povratka, neophodno je informisati se barem pola sata pre dolaska na samu granicu.

AMSS kamere: Na sajtu AMSS možete uživo pratiti snimke sa prelaza, ali imajte na umu da oni prikazuju samo stanje na našoj granici, a ne i u međuzoni.

Google Maps: Uključite opciju "traffic" da vidite bordo linije koje označavaju zastoj.

Putevi Srbije: Pratite njihove dnevne servisne informacije o radovima na putu i stanju na naplatnim rampama u našoj zemlji.

Važno je znati da opcija "traffic" na Google mapama ne radi u offline modu, pa se informišite dok još imate stabilnu internet vezu pre same granične linije. Budite spremni, naoružajte se strpljenjem i ne zaboravite – najvažnije je da bezbedno stignete na zasluženi odmor.