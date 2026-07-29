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Antalija je destinacija u kojoj se mistika prošlosti prirodno prepliće sa savremenim načinom života. S razlogom nosi naziv turska rivijera, jer je krase bogato istorijsko nasleđe, izuzetne prirodne lepote i duga letnja sezona koja traje čak osam do devet meseci. Smeštena na zapadnom delu mediteranske obale Turske, u istoimenom zalivu iznad kojeg se uzdižu planine Taurus, prekrivene gustim borovim šumama, Antalija predstavlja jednu od najprivlačnijih destinacija za letovanje na Mediteranu.

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Prema predanju, kralj Atal iz Pergamskog kraljevstva naredio je svojim ljudima da pronađu najlepše mesto na svetu – pravi raj na zemlji. Kada su ga pronašli, na tom mestu nastala je Ataleja, današnja Antalija. Tokom vekova Antalija je bila pod vlašću različitih civilizacija koje su ostavile neizbrisiv trag u njenoj istoriji. Jedan od najpoznatijih spomenika je Hadrijanova kapija, podignuta u čast rimskog cara Hadrijana, koji je grad posetio 130. godine. Danas Antalija uspešno spaja dva različita, ali podjednako privlačna sveta. Sa jedne strane nalaze se moderni bulevari, luksuzni tržni centri, restorani i živahan noćni život, dok stari grad Kaleiçi, sa kamenim ulicama, tradicionalnim turskim kućama, zanatskim radnjama i starom lukom, čuva autentičan duh nekadašnje Antalije.

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U neposrednoj blizini centra Antalijeprostire se čuvena plaža Lara, jedna od najlepših na turskoj rivijeri. Upravo ovde smešteni su prestižni hotelski kompleksi koji gostima pružaju spoj luksuza, vrhunske usluge i prirodnih lepota najčistijeg dela Mediterana. Jedan od hotela koji se posebno izdvaja u ovom delu obale jeste Lara Barut Collection 5★, član renomiranog lanca Barut Hotels. Renoviran 2022. godine, prostire se na impresivnih 135.000 m² i ima 466 moderno uređenih smeštajnih jedinica, raspoređenih u glavnoj i aneks zgradi. Zahvaljujući vrhunskoj usluzi, elegantnom ambijentu i bogatom izboru sadržaja, hotel predstavlja odličan izbor za parove, porodice sa decom, ali i sve goste koji žele odmor na visokom nivou.

Foto: Promo

Gostima je na raspolaganju 200 metara duga peščana plaža sa dokom, gde su ležaljke, suncobrani i peškiri uključeni u uslugu hotela. Kompleks raspolaže otvorenim i zatvorenim bazenima, bazenima za decu i bebe, poluolimpijskim bazenom, kao i Thalasso centrom sa bazenom morske vode, namenjenim potpunom opuštanju. Jedan od zaštitnih znakova hotela je Ultra All Inclusive usluga. U glavnom restoranu Sofa gostima su na raspolaganju doručak, à la carte doručak, kasni doručak, ručak, večera i ponoćna užina, uz raznovrsne užine, kolače, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, kao i koktele tokom dana. Ponudu upotpunjuju brojni à la carte restorani sa specijalitetima turske, italijanske, mediteranske, lokalne antalijske i dalekoistočne kuhinje, elegantna poslastičarnica i više barova raspoređenih širom kompleksa.

Foto: Promo

Posebna pažnja posvećena je porodicama sa decom. Najmlađim gostima namenjeni su mini klub, teenage klub, dečiji bazeni, igrališta, mini disko, bioskop, mini fudbal i PlayStation zona, dok Bary Star Baby Concept pruža dodatnu podršku porodicama sa decom uzrasta do tri godine. Gosti koji žele aktivan odmor mogu birati između brojnih sportskih i rekreativnih sadržaja, među kojima su tenis, odbojka na plaži, mini golf, joga, pilates, fitness, streličarstvo, badminton i skvoš. Tokom dana organizuju se različiti animacioni programi, dok večernje sate upotpunjuju profesionalni show programi, tematske večeri i nastupi uživo.

Foto: Promo

Za potpuni predah gostima su na raspolaganju hamam, sauna i parno kupatilo, dok Thalasso & Spa centar uz doplatu nudi masaže, tretmane lica i tela, kao i brojne wellness programe. Na svega 10 kilometara od aerodroma Antalija i oko 12 kilometara od centra grada, Lara Barut Collection 5★ svrstava se među najkvalitetnije hotele u regiji Lara i predstavlja idealan izbor za sve koji žele da spoje luksuzan odmor uz more sa upoznavanjem jednog od najlepših gradova Mediterana.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije. Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok klijenti koji žele da svoju rezervaciju obave online uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green. Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba. Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.