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Na auto-putevima, posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje se povremeno pojačan saobraćaj.

Zbog najavljenih visokih temperatura, vozačima se preporučuje da na dužim putovanjima prave češće pauze.

Batrovci, ulazak u Srbiju

Foto: AMSS kamere printscreen

Na Gradini i Preševu, na izlasku iz Srbije, nema gužve kao ni na Horgošu na ulasku u Srbiju.

Makedonski GP Bogorodica pred dolazak na grčki Evzoni

Foto: Borderalarm.com printscreen

Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Šid zadržavaju četiri sata, na Batrovcima dva sata, a na Sremskoj Rači sat.