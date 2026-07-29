Očekuje se dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja, uobičajen za radne dane tokom letnje turističke sezone, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
stanje na putevima
DUGE KOLONE NA ULAZU U SRBIJU A NIJE HORGOŠ: Tu su jutros najveće gužve, na Preševu i Gradini skoro nikog, a evo kako je pred dolazak na Evzoni (FOTO)
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Na auto-putevima, posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje se povremeno pojačan saobraćaj.
Zbog najavljenih visokih temperatura, vozačima se preporučuje da na dužim putovanjima prave češće pauze.
Batrovci, ulazak u Srbiju
Foto: AMSS kamere printscreen
Na Gradini i Preševu, na izlasku iz Srbije, nema gužve kao ni na Horgošu na ulasku u Srbiju.
Makedonski GP Bogorodica pred dolazak na grčki Evzoni
Foto: Borderalarm.com printscreen
Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Šid zadržavaju četiri sata, na Batrovcima dva sata, a na Sremskoj Rači sat.
Kurir.rs
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