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Zahvaljujući podršci ministra zdravlja Zlatibora Lončara, Kragujevac dobija najopremljeniju službu za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, koji će predstavljati značajan iskorak u unapređenju zdravstvene zaštite građana Šumadije i centralne Srbije.

Fizikalna medicina radiće u sklopu Doma zdravlja Kragujevac, kao deo unapređenja kapaciteta primarne zdravstvene zaštite i razvoja savremenih rehabilitacionih usluga dostupnih građanima.

Nova zdravstvena ustanova opremljena je savremenom medicinskom opremom vrednom 5 miliona dinara, čime su stvoreni uslovi za pružanje kvalitetnih dijagnostičkih i rehabilitacionih usluga u skladu sa najvišim standardima.

Zahvaljući ministru Lončaru je zaposleno 12 novih fizioterapeuta i dva lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije (fizijatra), koji će svojim znanjem i iskustvom omogućiti pacijentima stručan i individualan pristup tokom lečenja i oporavka.

Zlatibor Lončar Foto: RTS

Otvaranjem ove službe građani Kragujevca i čitave Šumadije dobiće mogućnost da koriste najsavremenije metode fizikalne terapije i rehabilitacije, bez potrebe za odlaskom u druge zdravstvene ustanove.

Poseban značaj ovog projekta ogleda se u tome što će, uz uput i u skladu sa pravima iz zdravstvenog osiguranja, građani moći da ostvaruju pravo na lečenje o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, čime će vrhunska rehabilitaciona nega biti dostupnija velikom broju pacijenata.

Realizacija ovog projekta rezultat je snažne podrške ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji nastavlja da ulaže u jačanje primarne zdravstvene zaštite, modernizaciju zdravstvenih ustanova i unapređenje dostupnosti zdravstvenih usluga građanima Srbije.

U okviru Doma zdravlja Kragujevac, direktor dr Vasilije Antić i zamenik direktora dr Slavica Lončar predstavljaju primere dobre prakse i uspešnog menadžmenta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kroz kontinuirano unapređenje uslova rada, ulaganje u stručne kadrove i razvoj savremenih zdravstvenih usluga.

Otvaranje službe za fizikalnu terapiju za sve građane predstavljaće novu etapu u razvoju zdravstvenog sistema Šumadije i još jednu potvrdu čvrstog opredeljenja Ministarstva zdravlja da, uz operativnu i stratešku podršku ministra Zlatibora Lončara, kontinuirano ulaže u najsavremeniju medicinsku opremu, razvoj mladih kadrova i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite građana.

Ovaj projekat predstavlja još jedan važan rezultat odlučne, odgovorne i razvojno usmerene politike ulaganja ministra zdravlja Zlatibora Lončara u jačanje i modernizaciju zdravstvenog sistema Republike Srbije.