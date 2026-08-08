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Morski ježevi česta su pojava na stenovitim i plićim delovima obale, a jedan neoprezan korak dovoljan je da letovanje pretvore u bolno iskustvo.

Stručnjaci savetuju kako pravilno reagovati ukoliko dođe do uboda i na koji način bezbedno ukloniti bodlje.

Njihove tanke bodlje lako se zabodu u kožu

- Morski ježevi najčešće se nalaze u čistom moru, u plićaku i na stenovitim mestima, zato nije retkost da ih kupači slučajno nagaze. Njihove tanke bodlje lako se zabodu u kožu, zbog čega mesto uboda može da boli, pocrveni i otekne - navodi Grčka info.

Podelili su i nekoliko korisnih saveta kako pravilno postupiti ukoliko nagazite na morskog ježa.

- Ako znate da morskih ježeva ima na nekoj plaži, najbolje je da nosite obuću za vodu. Ako ipak nagazite na ježa, nemojte na silu vaditi bodlje; lako pucaju i mali delovi mogu ostati ispod kože. Specijalista dermatologije, doktorka Vesna Lamer, savetuje da, ukoliko je lekar u blizini, prvo potražite stručnu pomoć kako bi bodlje bile pravilno izvađene - dodaju.

Foto: Shutterstock

Šta ako u blizini nema lekara?

Ukoliko lekar nije u blizini, bodlje ćete morati da izvadite sami, ali veoma pažljivo.

- Prema iskustvu doktorke Vesne Lamer, bodlje je zapravo najlakše izvaditi 2-3 dana nakon povrede. Ipak, većina ljudi to uradi odmah, jer je hodanje veoma bolno. Dok se bodlje ne izvade, bol mogu ublažiti hladne obloge i analgetici. Delimo sa vama savet kako pravilno izvaditi bodlje. Ukoliko morate sami da izvadite bodlje, koristite sterilnu pincetu i sterilnu iglu - navode.

Potopiti stopalo u mešavinu tople vode

Povređeno mesto možete ispirati fiziološkim rastvorom ili slanom vodom koja nije morska.

- Mnogi koriste i sirće, jer može pomoći da omekša kožu i olakša vađenje sitnijih bodlji. Ako bodlje ne izlaze lako, možete potopiti stopalo u mešavinu tople vode i toplog sirćeta. Alkohol je takođe odličan u odstranjivanju stranih tela iz kože. Isperite mesta sa bodljama nekoliko puta u toku dana alkoholom i koža će sama početi da izbacuje bodlje - savetuju.

Morski jež Foto: Shutterstock

Bodlje koje su se zavukle dublje pod kožu mogu se izvaditi samo laganim kružnim pokretima uz pomoć pincete.

- Nakon toga namažite ranu antibiotskom mašću, održavajte je čistom i pratite da li se javlja jači otok, crvenilo ili gnoj. U tom slučaju obavezno se javite lekaru. Morske ježeve nemojte vaditi iz mora; oni imaju važnu ulogu u morskom ekosistemu i zaštićena su vrsta. U Grčkoj za njihovo vađenje iz mora kazne mogu doseći i 3.000 evra.