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Porodica Knežević iz Bajine Bašte, čiji je sin Andrija vodio tešku borbu sa retkim oboljenjem krvnih sudova mozga, donela je odluku da sredstva koja su ostala na njegovom računu u Humanitarnoj fondaciji "Budi human" budu preusmerena drugom detetu kojem je pomoć neophodna.

Nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pomogao u Andrijinom lečenju u Cirihu, čime je omogućena operacija koja mu je dala novu šansu za život, dečakova porodica je odlučila da preostale donacije ustupi maloj Sofiji Stikić.

Andrija Knežević Foto: RINA

Andrijin otac Milija Knežević potpisao je zahteve za prenos sredstava sa Andrijinog računa u Humanitarnoj fondaciji "Budi human" na račun Sofije Stikić.

Foto: Budi Human, Informer

Na osnovu dva zahteva, na Sofijin račun preneto je ukupno 5.621.000 dinara i 339,45 evra, čime će sredstva koja su građani godinama prikupljali za Andrijino lečenje sada pomoći u nastavku lečenja drugog deteta.

Foto: Budi Human, Informer

Malena Sofija bori se sa teškom bolešću

Malena Sofija je pre četiri godine obolela od akutne limfoblastne leukemije. Posle dugog i teškog lečenja uspela je da je pobedi. Ali porodica nije stigla ni da odahne, jer joj je potom dijagnostikovan T-limfom, a bolest se, nažalost, ponovo vratila.

Njen otac, jerej Marinko Stikić, sveštenik Hrama Svetog Jovana Šangajskog u Batajnici, potražio je pomoć za svoju ćerku.

- Obraćam vam se kao sveštenik, otac i čovek… Pomozite mojoj ćerki da dobije još jednu bitku - istakao je on u više navrata.

Foto: Budi Human, YouTube/Lice Božije

Sofijina najveća nada je hitna transplantacija matičnih ćelija u bolnici "Sant Orsola" u Bolonji.

Za lečenje je potrebno prikupiti 250.000 evra, a vreme je od presudnog značaja, zbog čega pomoć koja je nekada bila namenjena Andriji sada postaje nova šansa za Sofiju.