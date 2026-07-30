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Pravoslavni vernici danas obeležavaju praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija.

Iako praznik nije u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom, u narodu je veoma poštovan, posebno među ženama, tako da se na taj dan, kada zbog velike vrućine "gori nebo i zemlja" ne rade nikakvi poslovi, naročito ručni i radovi u polju.

Mošti ove svetiteljke nalazile su se u Carigradu do dolaska krstaša, a danas se njena ruka nalazi u svetogorskom manastiru Vatopedu. Smatra se da Ognjena Marija uvek odgovara na molitve i leči bolesne, bez obzira na veroispovest.

Ko je Ognjena Marija

Sveta velikomučenica Marija rođena je krajem III veka u južnoj Anadoliji u gradu Antiohiji u vreme cara Dioklecijana. Kao jedinica neznabožačkih roditelja, Krstića se u 12. godini zbog čega je se otac odrekao. Zbog vere u Gospoda, posle teških muka, posečena je mačem u 16. godini. Njene mošti su čudotvorne i isceliteljne i kao takve veoma poštovane.

U narodu se veruje da je Ognjena Marija sestra Svetog Ilije i Svetog Pantelejmona i kao i oni spada u ognjevite svece. Slave je svi koji su imali štetu od oluja i gromova. Otuda narodna izreka koja kaže: "Ko slavi Ognjenu Mariju, siguran je u letinu".

Foto: Printscreen, Profimedia, Kurir

Običaji i verovanja

Ako na dan Ognjene Marije, sevaju munje i čuje se grmljavina, to se smatra lošim znakom, i velikom kaznom. Ukoliko pak prođe bez olujnog vremena, veruje su u napredak i blagostanje. Smatra se da ova svetiteljka dobro zna ko je grešan, pa taj dan svi dobijaju po zasluzi. Prema narodnom verovanju, sveta Marina pali i kažnjava ognjem i kao sveti Ilija, koji kažnjava gromom.

U narodnom predanju čuvaju se primeri o vatri ili gromovima koji su u vrele praznične dane spalili žito, seno i domove ljudi koji su se ogrešili radeći na praznik Ognjene Marije.