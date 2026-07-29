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- Mislim da nikada neću zaboraviti oči dečice u Zvečanskoj, kojoj je splet okolnosti od prvog daha namenio veliku životnu borbu.

Neki od njih stigli su iz porodilišta baš na dan naše posete. Znam da će se mnogi zapitati: kako je moguće da je neko ovakve anđele ostavio? Ali, umesto da tražimo odgovore na to pitanje, naša je obaveza da se pobrinemo da ih mi nikada ne napustimo. Da im pružimo ljubav, sigurnost i priliku da, uprkos svemu, odrastu u dobre, snažne i srećne ljude.

Danas smo obišli objekat u kome je završena poslednja faza rekonstrukcije. Reč je o investiciji vrednoj 11 miliona evra, a otvaranje obnovljenog objekta očekujemo uskoro.

Ovaj prostor nije samo lepši i savremeniji. On je simbol naše odgovornosti da kao društvo ne okrećemo glavu od onih kojima smo najpotrebniji. Jednako važni kao novi zidovi i oprema su ljudi koji ovde svakog dana, strpljenjem, pažnjom i ogromnom ljubavlju, ovim mališanima pružaju osećaj doma i pripadnosti.