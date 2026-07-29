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Osma akcija preventivnih pregleda u ruralnim sredinama šalje jasnu poruku: sistem se menja, a odgovornost se konačno preuzima na terenu. Ministarstvo zdravlja, UKC Niš i Institut "Niška Banja" udružili su snage da preseku dugogodišnji problem, kasno otkrivanje bolesti koje odnose najviše života.

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević poručuje:

- Ovo je direktan odgovor na realne probleme ljudi. Nećemo više da čekamo da pacijenti stignu u teškom stanju, idemo kod njih. Sa nama je i vrhunski vaskularni hirurg dr Nenad Ilić. To znači da i najudaljeniji građani dobijaju vrhunsku medicinu na svom pragu.

Dr Milan Lazarević i dr Nenad Ilić Foto: UKC Niš

I dok statistika godinama upozorava da su kardiovaskularne bolesti broj jedan uzrok smrtnosti, sada se strategija menja , rano otkrivanje postaje glavno oružje.

Dr Nenad Ilić upozorava da je situacija ozbiljna:

- Ljudi nam dolaze kada je već kasno. Ovakvim akcijama presecamo taj scenario. Idemo direktno u najudaljenija mesta da bolest uhvatimo na početku i sprečimo najteže ishode.

Foto: UKC Niš

Ali tu se ne staje. U akciju se uključuju i budući lekari , studenti medicine, što daje jasnu poruku da se gradi nova generacija zdravstvenog sistema.

Pomoćnik direktora UKC Niš, doc. dr Aleksandar Nikolić, šalje snažan poziv:

- Ovo nije samo akcija , ovo je ispit savesti i odgovornosti. Pozivam studente da izađu na teren i pokažu da medicina nije samo profesija, već poziv. Njihova energija i humanost su ključ da kao društvo budemo zdraviji i snažniji.

Foto: UKC Niš

Prethodne akcije već su pokazale rezultate , otkriveni teški slučajevi, spaseni udovi, sprečene komplikacije. Poruka je jasna: ko reaguje na vreme, ima šansu.