"Noću ne spavam da detetu bube ne uđu u krevet!" Vesna sama brine o ćerkici (6) sa Daunovim sindromom, žive u objektu za seno, a fali im još malo do novog doma!
U selu Modrica kod Kruševca samohrana majka Vesna Mlađenović živi sa šestogodišnjom ćerkom Srnom u objektu koji je nekada služio za odlaganje sena.Nemaju osnovne uslove za život. Zidove nagriza vlaga, kroz prostorije prolazi promaja, a noću Vesna ne spava, strahujući da bube ne uđu u krevet njene devojčice.
Nakon tragične smrti supruga pre tri godine, pedesetjednogodišnja Vesna ostala je potpuno sama. Sama sa ćerkom Srnom, devojčicom sa Daunovim sindromom koja ne govori, teško se kreće i još uvek nosi pelene.
Njih dve danas su jedna drugoj porodica, oslonac i najveća snaga.
"Kada padne kiša, zidovi ovlaže"
Njihov dom danas nije mesto u kojem bi jedno dete trebalo da odrasta. Nekadašnji pomoćni objekat za seno postao je jedini krov nad glavom majke i ćerke. Vlaga izbija iz zidova, kroz prostorije prolazi promaja, a bubašvabe su postale deo njihove svakodnevice.
- Suprug je poginuo pre tri godine i, nažalost, ja nemam čime to da popravim. Čim su kiše, tu je vlaga... Tamo po sobi bubašvabe, evo i sad sam jednu ubila. Noću ne smem da spavam. Plašim se da će joj ući u krevet - priča Vesna u video-zapisu Fondacije "Pokreni život".
Ne govori o luksuzu niti o velikim željama. Volela bi samo da Srna ima bezbedan kutak u kojem će moći da odrasta.
- Kako se snalazim? Pa kako moram, sine... Sve kad poplaćam, posle nemam dovoljno ni za dete. Ona još uvek nosi pelene i baš je teško. Da bar ima neki svoj kutak, da može koliko-toliko normalno da živi...
"Mislila sam da ćemo biti srećni, a onda je sve nestalo"
Pre samo nekoliko godina Vesna je zamišljala sasvim drugačiji život.
- Imala sam divnog muža. Pet godina smo bili zajedno i onda se desilo to što se desilo. Starija sam rodila Srnu, misleći da ćemo biti srećni. Ali, nažalost, posle toga - pakao. Nikada nisam verovala da tako nešto može da se dogodi jednom tako dobrom čoveku.
Posle njegove smrti ostale su samo njih dve.
Na pitanje da li im neko dolazi ili pomaže, Vesna kratko odgovara:
- Slabo... Nažalost, ljudi okreću glavu.
"Nju kad vidim, ona mi je ceo svet"
Pored svih problema, Vesna se i sama bori sa ozbiljnim zdravstvenim tegobama. Astmatičar je, a svakodnevni boravak u vlažnom prostoru dodatno joj otežava disanje.
Ipak, odustajanje za nju nije opcija.
- Jako teško dišem i koristim pumpice. Ali zbog nje moram. Moram da budem hrabra i jaka, da sve izguram. Nju kad vidim, ona mi je ceo svet. Onda mi nekako da snagu i kada više ne mogu.
Ta snaga ih i danas drži. Ipak, koliko god se trudila, Vesna sama ne može da obezbedi uslove u kojima bi njena ćerka trebalo da odrasta. Upravo zato pokrenuta je humanitarna akcija za izgradnju novog doma.
Srna je na korak od novog doma
Zahvaljujući ljudima dobre volje i akciji Fondacije "Pokreni život", do sada je prikupljeno 9.000 od potrebnih 20.000 evra za izgradnju i opremanje novog doma prilagođenog Srninim potrebama.
Akcija je i dalje u toku, a svi koji žele da pomognu mogu to učiniti slanjem SMS poruke ili uplatom na račune Fondacije.
Kako pomoći?
Pošalji SMS 1 na 3800 (cena poruke je 200 dinara za Srbiju)
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Devizni račun: RS35165000701118835937
SWIFT: HAABRSBG
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