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U selu Modrica kod Kruševca samohrana majka Vesna Mlađenović živi sa šestogodišnjom ćerkom Srnom u objektu koji je nekada služio za odlaganje sena.Nemaju osnovne uslove za život. Zidove nagriza vlaga, kroz prostorije prolazi promaja, a noću Vesna ne spava, strahujući da bube ne uđu u krevet njene devojčice.

Nakon tragične smrti supruga pre tri godine, pedesetjednogodišnja Vesna ostala je potpuno sama. Sama sa ćerkom Srnom, devojčicom sa Daunovim sindromom koja ne govori, teško se kreće i još uvek nosi pelene.

Njih dve danas su jedna drugoj porodica, oslonac i najveća snaga.

"Kada padne kiša, zidovi ovlaže"

Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

Njihov dom danas nije mesto u kojem bi jedno dete trebalo da odrasta. Nekadašnji pomoćni objekat za seno postao je jedini krov nad glavom majke i ćerke. Vlaga izbija iz zidova, kroz prostorije prolazi promaja, a bubašvabe su postale deo njihove svakodnevice.

Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

- Suprug je poginuo pre tri godine i, nažalost, ja nemam čime to da popravim. Čim su kiše, tu je vlaga... Tamo po sobi bubašvabe, evo i sad sam jednu ubila. Noću ne smem da spavam. Plašim se da će joj ući u krevet - priča Vesna u video-zapisu Fondacije "Pokreni život".

Ne govori o luksuzu niti o velikim željama. Volela bi samo da Srna ima bezbedan kutak u kojem će moći da odrasta.

- Kako se snalazim? Pa kako moram, sine... Sve kad poplaćam, posle nemam dovoljno ni za dete. Ona još uvek nosi pelene i baš je teško. Da bar ima neki svoj kutak, da može koliko-toliko normalno da živi...

Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

"Mislila sam da ćemo biti srećni, a onda je sve nestalo"

Pre samo nekoliko godina Vesna je zamišljala sasvim drugačiji život.

- Imala sam divnog muža. Pet godina smo bili zajedno i onda se desilo to što se desilo. Starija sam rodila Srnu, misleći da ćemo biti srećni. Ali, nažalost, posle toga - pakao. Nikada nisam verovala da tako nešto može da se dogodi jednom tako dobrom čoveku.

Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

Posle njegove smrti ostale su samo njih dve.

Na pitanje da li im neko dolazi ili pomaže, Vesna kratko odgovara:

- Slabo... Nažalost, ljudi okreću glavu.

"Nju kad vidim, ona mi je ceo svet"

Pored svih problema, Vesna se i sama bori sa ozbiljnim zdravstvenim tegobama. Astmatičar je, a svakodnevni boravak u vlažnom prostoru dodatno joj otežava disanje.

Ipak, odustajanje za nju nije opcija.

Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

- Jako teško dišem i koristim pumpice. Ali zbog nje moram. Moram da budem hrabra i jaka, da sve izguram. Nju kad vidim, ona mi je ceo svet. Onda mi nekako da snagu i kada više ne mogu.

Ta snaga ih i danas drži. Ipak, koliko god se trudila, Vesna sama ne može da obezbedi uslove u kojima bi njena ćerka trebalo da odrasta. Upravo zato pokrenuta je humanitarna akcija za izgradnju novog doma.

Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

Srna je na korak od novog doma

Zahvaljujući ljudima dobre volje i akciji Fondacije "Pokreni život", do sada je prikupljeno 9.000 od potrebnih 20.000 evra za izgradnju i opremanje novog doma prilagođenog Srninim potrebama.

Akcija je i dalje u toku, a svi koji žele da pomognu mogu to učiniti slanjem SMS poruke ili uplatom na račune Fondacije.

Kako pomoći?

Pošalji SMS 1 na 3800 (cena poruke je 200 dinara za Srbiju)

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