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Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" oglasio se tim povodom i upozorio na letnje vrućine do 7. avgusta zbog čega je u pojedinim gradovima na snazi narandžasti alarm odnosno upozorenje na opasne vremenske uslove.

- Sa aspekta zdravlja ljudi, po preporukama Svetske zdravstvene organizacije, toplotni talas je pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je maksimalna dnevna temperatura vazduha iznad definisane kritične vrednosti. Na osnovu najnovijeg prognostičkog materijala postoje uslovi za pojavu toplotnog talasa od 30. jula do 7. avgusta u južnobanatskom okrugu; od 31. jula do 7. avgusta na području grada Beograda, južnobačkog, severnobačkog, srednjebanatskog i zapadnobačkog okruga; od 1. do 7. avgusta u severnobanatskom, južnobačkom i mačvanskom okrugu; od 4. do 7 avgusta na teritoriji sremskog i braničevskog okruga, a od 5. do 7. avgusta na području kolubarskog, podunavskog, rasinskog i borskog okruga - navodi "Batut" i dodaje:

Veoma opasno vreme u prvoj sedmici avgusta

- Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji veoma opasne pojave od 3. do 7. avgusta na području severnobačkog okruga, od 5. do 7. avgusta u južnobačkom, zapadnobačkom i srednjebanatskom okrugu, kao i 6. i 7. avgusta na teritoriji grada Beograda, na severu Srbije, kao i u mačvanskom, braničevskom, kolubarskom i podunavskom okrugu; 7. avgusta na teritoriji raškog, moravičkog i rasinskog okruga.

Foto: Batut Printscreen

- U domen opasne pojave spadaće maksimalne dnevne temperature vazduha od 31. jula do 7. avgusta u Beogradu i uglavnom na severu, a u kategoriji potencijalno opasne pojave one će biti na većini teritorije Srbije, tokom posmatranog perioda.

U tabeli se vidi da je narandžasti alarm na snazi od petka sa porastom temperatura i to u Surčinu, Bečeju, Paliću, Zrenjaninu i Somboru i Velikom Gradištu, dok će za vikend biti u:

Beogradu

Surčinu

Bečeju

Paliću

Kikindi

Zrenjaninu

Somboru

Novom Sadu

Loznici

Vršcu

Biometeorološka prognoza - Usled očekivane biometeorološke situacije oprez se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima. Pad radne sposobnosti, poremećaj sna i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se odevanje u skladu sa termičkim uslovima, kao i primena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja.Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju - navodi se na sajtu RHMZ-a.

Toplotni talas prži od 1. avgusta Foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković, Shutteratock