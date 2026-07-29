Srbiju čeka opasni udar vrućine! "Batut" se hitno oglasio s merama: Ovi gradovi prvi ulaze u rizičnu zonu
Meteorlozi Republičkog hidrometeorološkog zavodanajavljuju jak, dugotrajni toplotni talas u Srbiji koji će trajati bar do kraja prve dekade avgusta.
Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" oglasio se tim povodom i upozorio na letnje vrućine do 7. avgusta zbog čega je u pojedinim gradovima na snazi narandžasti alarm odnosno upozorenje na opasne vremenske uslove.
- Sa aspekta zdravlja ljudi, po preporukama Svetske zdravstvene organizacije, toplotni talas je pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je maksimalna dnevna temperatura vazduha iznad definisane kritične vrednosti. Na osnovu najnovijeg prognostičkog materijala postoje uslovi za pojavu toplotnog talasa od 30. jula do 7. avgusta u južnobanatskom okrugu; od 31. jula do 7. avgusta na području grada Beograda, južnobačkog, severnobačkog, srednjebanatskog i zapadnobačkog okruga; od 1. do 7. avgusta u severnobanatskom, južnobačkom i mačvanskom okrugu; od 4. do 7 avgusta na teritoriji sremskog i braničevskog okruga, a od 5. do 7. avgusta na području kolubarskog, podunavskog, rasinskog i borskog okruga - navodi "Batut" i dodaje:
Veoma opasno vreme u prvoj sedmici avgusta
- Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji veoma opasne pojave od 3. do 7. avgusta na području severnobačkog okruga, od 5. do 7. avgusta u južnobačkom, zapadnobačkom i srednjebanatskom okrugu, kao i 6. i 7. avgusta na teritoriji grada Beograda, na severu Srbije, kao i u mačvanskom, braničevskom, kolubarskom i podunavskom okrugu; 7. avgusta na teritoriji raškog, moravičkog i rasinskog okruga.
- U domen opasne pojave spadaće maksimalne dnevne temperature vazduha od 31. jula do 7. avgusta u Beogradu i uglavnom na severu, a u kategoriji potencijalno opasne pojave one će biti na većini teritorije Srbije, tokom posmatranog perioda.
U tabeli se vidi da je narandžasti alarm na snazi od petka sa porastom temperatura i to u Surčinu, Bečeju, Paliću, Zrenjaninu i Somboru i Velikom Gradištu, dok će za vikend biti u:
- Beogradu
- Surčinu
- Bečeju
- Paliću
- Kikindi
- Zrenjaninu
- Somboru
- Novom Sadu
- Loznici
- Vršcu
- Usled očekivane biometeorološke situacije oprez se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima. Pad radne sposobnosti, poremećaj sna i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se odevanje u skladu sa termičkim uslovima, kao i primena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja.Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju - navodi se na sajtu RHMZ-a.
Mere lične zaštite
- Odeća bi trebalo da je napravljena od laganih letnjih materijala svetle boje, a čija struktura dopušta propustljivost vazduha i omogućava uspešnije odavanje toplote
- Redovna rehidracija u toku celog dana, nevezano za stepen fizičke aktivnosti ili osećaj žeđi
- Ukoliko se radi o starijoj populaciji ili nezaposlenima, sve teže kućne poslove (pranje rublja, tepiha, zavesa...) trebalo bi obavljati u hladnijoj polovini dana (jutro, veče).
- Bez preke potrebe, ne bi trebalo napuštati dobro klimatizovan zatvoreni prostor za sve vreme trajanja povišene spoljne temperature. Ukoliko je to neizbežno, obezbediti redovnu rehidraciju u toku boravka na toplom.
- Posebnu pažnju treba obratiti na održavanje lične higijene, zatim na higijenske uslove u toku pranja voća i povrća kao i na samu pripremu hrane, jer u uslovima kada je organizmu neophodno besprekorno funkcionisanje sistema termoregulacije, svaka dehidracija, nastala kao posledica alimentarne intoksikacije praćene dijarejom, dodatno bi komplikovalo zdravstveno stanje osobe koja je pretrpela bilo koje od navedenih kliničkih manifestacija toplotnog stresa.