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Junus Emre Dogan, poznatiji na društvenim mrežama kao "Turčin u Srbiji", već godinama privlači pažnju javnosti, pre svega zbog ljubavne priče sa suprugom Milenom, ali i zbog iskrene želje da upozna i prihvati srpsku kulturu, običaje i način života.

On je nedavno prisustvovao jednom porodičnom veselju, a trenutak koji je podelio na društvenim mrežama ubrzo je privukao ogromnu pažnju.

Na snimku se vidi kako sa osmehom peva poznatu pesmu "Veseli se srpski rode", dok u jednom trenutku podiže tri prsta.

Ovaj gest izazvao je brojne reakcije njegovih pratilaca, koji su ga zasuli pozitivnim komentarima.

- "Bravo zete, legendo!"..."Ti si pravi zet, nećemo te menjati!"..."Ovako izgleda kada zavoliš dobru Srpkinju"..."Bravo srpski zete! Upoznali smo te pre par godina u Alanji, pričao si nam o svojoj Mileni još tada...Veliki pozdrav" - glasili su samo neki od komentara.

Kurir.rs/ Dnevnik

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