"Bravo, zete, legendo" Turčin u Srbiji zapevao u transu "Veseli se srpski rode": U kafani podigao 3 prsta
Junus Emre Dogan, poznatiji na društvenim mrežama kao "Turčin u Srbiji", već godinama privlači pažnju javnosti, pre svega zbog ljubavne priče sa suprugom Milenom, ali i zbog iskrene želje da upozna i prihvati srpsku kulturu, običaje i način života.
On je nedavno prisustvovao jednom porodičnom veselju, a trenutak koji je podelio na društvenim mrežama ubrzo je privukao ogromnu pažnju.
Na snimku se vidi kako sa osmehom peva poznatu pesmu "Veseli se srpski rode", dok u jednom trenutku podiže tri prsta.
Ovaj gest izazvao je brojne reakcije njegovih pratilaca, koji su ga zasuli pozitivnim komentarima.
- "Bravo zete, legendo!"..."Ti si pravi zet, nećemo te menjati!"..."Ovako izgleda kada zavoliš dobru Srpkinju"..."Bravo srpski zete! Upoznali smo te pre par godina u Alanji, pričao si nam o svojoj Mileni još tada...Veliki pozdrav" - glasili su samo neki od komentara.
Kurir.rs/ Dnevnik