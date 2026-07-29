Lekari su procenili da je neophodno da bude prebačen u bolnicu Ippokrateio u Solunu
Reanimacija
Drama u Haniotiju: Dečak (12) iz Srbije izvučen bez svesti iz mora, spasioci ga reanimirali na plaži
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Dvanaestogodišnji dečak iz Srbije izvučen je bez svesti iz mora u oblasti Hanioti, na Halkidikiju u Grčkoj.
Spasioci su mu odmah pružili prvu pomoć i započeli kardiopulmonalnu reanimaciju (CPR), nakon čega su uspeli da ga povrate.
Zatim je vozilom hitne pomoći (EKAB) prevezen u Dom zdravlja u Kasandriji.
Zbog njegovog zdravstvenog stanja, lekari su procenili da je neophodno da bude prebačen u bolnicu Ippokrateio u Solunu.
Kurir, Telegraf
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