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Dvanaestogodišnji dečak iz Srbije izvučen je bez svesti iz mora u oblasti Hanioti, na Halkidikiju u Grčkoj.

Spasioci su mu odmah pružili prvu pomoć i započeli kardiopulmonalnu reanimaciju (CPR), nakon čega su uspeli da ga povrate. 

Zatim je vozilom hitne pomoći (EKAB) prevezen u Dom zdravlja u Kasandriji.

Zbog njegovog zdravstvenog stanja, lekari su procenili da je neophodno da bude prebačen u bolnicu Ippokrateio u Solunu.

Kurir, Telegraf

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