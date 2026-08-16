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Dan koji je trebalo da bude najlepši u životu jednog para iz Beograda pretvorio se u neprijatnu scenu koju će gosti još dugo prepričavati.

Mlada i njena kuma žestoko su se posvađale usred svadbenog veselja, a iza svega, kako tvrde prisutni, stajao je višemesečni sukob koji je kulminirao baš tog dana.

Njih dve bile su najbolje prijateljice više od deset godina, ali su se odnosi promenili čim su počele pripreme za venčanje.

Foto: Yulia Koltyrina / Alamy / Profimedia

Kuma je preuzela gotovo kompletnu organizaciju devojačke večeri, komunikaciju sa dekoraterima, fotografom i bendom. Međutim, kako su dani prolazili, sve češće je imala utisak da mlada nije zadovoljna ničim što uradi.

- Sve joj je smetalo. Jedan dan boja cveća, drugi raspored stolova, treći izbor muzike. Kuma je stalno slušala da nešto nije dovoljno dobro, iako je odvajala svoje vreme, pa i novac kako bi pomogla - ispričala je jedna od gošći.

Kap koja je prelila čašu dogodila se nekoliko dana pre svadbe, kada je mlada, bez konsultacija sa kumom, promenila plan za devojačko veče, a zatim joj zamerila što "nije dovoljno uključena".

Kuma je, navodno, tada prvi put otvoreno rekla da se oseća iskorišćeno.

- Rekla joj je: "Mesecima glumim organizatora, vozača i psihologa, a ti se ponašaš kao da sam zaposlena kod tebe!" Posle toga više gotovo da nisu razgovarale osim kada su morale - tvrdi jedan od gostiju.

Foto: Shutterstock

Na dan venčanja tenzija se osećala od samog jutra. Mlada je bila nervozna, a kuma vidno povučena. Kada je neposredno pred ceremoniju kuma nakratko izašla iz sale sa burmama kako bi pomogla fotografu oko zajedničkog fotografisanja porodice, ceremonija je kasnila nekoliko minuta.

To je bio trenutak kada je sve eksplodiralo.

- Mlada je pred svima povikala: "Na sopstvenoj svadbi čekam svoju kumu! Uvek hoćeš da si u centru pažnje! Mora li i danas da bude po tvom?!" Kuma joj je uzvratila da je mesecima trpela poniženja i da više neće da ćuti.

Prema rečima očevidaca, usledile su teške optužbe. Kuma je rekla da ju je mlada zvala samo kada joj je nešto trebalo, da je sama platila veliki deo devojačke večeri i nekoliko detalja za venčanje, a da joj niko nije rekao ni "hvala". Mlada joj je odgovorila da je ljubomorna.

Muzika je utihnula, a više članova porodice pokušavalo je da ih razdvoji. Mladoženja je prišao i zamolio ih da razgovor nastave nasamo, nakon čega je kuma kroz suze izašla iz sale.