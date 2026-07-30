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Šestogodišnji Kosta Lešević iz Lazarevca vodi najvažniju bitku - bitku za život. Nakon što je, kao sasvim mali, preležao kovid 19, suočio se sa retkom genetskom mutacijom za koju nije postojao lek.

Danas postoji nada u vidu genske terapije, koja se razvija upravo za njega, ali vreme ističe. Za lek su potrebna tri miliona evra.

Na fotografijama iz porodičnog albuma vidi se nasmejan dečak. Kosta Lešević rođen je 2020. godine kao zdrava beba. Do sedamnaestog meseca života odrastao je bez ikakvih zdravstvenih problema. Bio je veseo, radoznao i razigran, baš kao i svako drugo dete. A onda je preležao korana virus. Posle bolesti, njegov razvoj naglo se menja. Počinju prvi simptomi.

Kosta Lešević Foto: Budi Human

Retka mutacija gena

- Krenuli smo na ispitivanja u Srbiji, gde je dijagnostikovano da Kosta ima atrofiju malog mozga i redukciju bele mase, epilepsiju, međutim glavni problem nismo mogli da nađemo i uputili smo se u Ameriku na Mayo kliniku. Kosti je urađena kompletna dijagnostika i utvrđeno je da ima mutaciju gena koja je prvi put viđena kod njega. Tako da je Kosta ima jedini na planeti - kaže Nevena Bogdanović, Kostina majka.

Trenutno se nalazi u Barseloni, gde je operisao kuk. Pred njim su najmanje još dva meseca rehabilitacije i mukotrpnog oporavka.

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- Nakon te operacije stanje se zakomplikovalo, pojavile su se infekcije koje smo teško rešili. Njegovo stanje je sada malo stabilnije - napominje Kostina majka.

Kosta Lešević Foto: Privatna Arhiva

"Moramo da uplatimo 600 hiljada evra"

Jedan od vodećih svetskih naučnika iz Sjedinjenih Američkih Država prihvatio je Kostin slučaj i započeo razvoj personalizovane genske terapije, namenjene isključivo njemu, koja može da promeni tok njegove bolesti.

- Sredinom avgusta moramo da uplatimo 600 hiljada evra, kako bi se studije nastavile i kako bi Kosta u februaru primio gensku terapiju. Ako je ne pokrijemo studija se obustavlja i Kosta neće moći da primi svoj lek - ističe Kostina majka.

Iza tog iznosa ne kriju se samo troškovi lečenja. Iza njega stoji dečak koji se svakoga dana bori za život sa svojom porodicom, majka koja nikada nije odustala i nada da medicina može pobediti bolest za koju, do juče, nije bilo rešenja.

Kurir/ RTS