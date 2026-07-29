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Porodica iz Beograda koja je doživela neprijatnost na hrvatskom primorju zbog toga što je neko registarske tablice njihovog automobila protumačio kao provokaciju i fotografiju njihovog vozila objavio na društvenim mrežama, vratila se bezbedno za Beograd.

Kako su ispričali, vratili su se u toku noći, nisu imali zaštitu policije, ali nisu doživeli nikakvu neprijatnost.

- Krenuli smo uveče, osim par pogleda u tablice automobila dok smo prolazili kroz trg, nikakvu neprijatnost nismo doživeli i bezbedno smo se vratili za Beograd.

Prema njihovim rečima vratili su se preko Mostara, gde su prespavali, a zatim stigli u Beograd.

- Policija je u Hrvatskoj bila obaveštena o svemu, ali nismo imali nikakvu konkretnu pomoć. Mnogo su nam pomogli meštani koji su bili sve vreme uz nas, bez pogovora su bili spremni da nam pomognu ukoliko to bude bilo potrebno.

Menjanje tablica

Porodica je svakako podnela zahtev za menjanje tablica, da više do ovakvih situacija ne bi dolazilo, iako im nije ni ranije padalo na pamet da bi to moglo da bude protumačeno kako provokacija bilo koje vrste.

- Često smo u Hrvatskoj što zbog posla, što privatno. Nikada ranije nismo imali problema, nema razloga, niti bismo to očekivali - rekli su iz porodice za Novu.

Na društvenim mrežama je, da podsetimo, uz fotografiju automobila objavljen tekst:

Foto: Printscreen Društvene Mreže

Kako kažu, nisu podnosili krivične prijave, samo im je drago da se sve završilo.

Fotografije automobila se delile društvenim mrežama

S obzirom da nisu podnosili nikakve prijave, kao i na to da jedan član radi u Hrvatskoj i da bi se sigurno vraćali u tu zemlju na odmor, iz porodice kažu da bez obzira što su se vratili u Srbiju, žele da zadrže privatnost i ostanu anonimni.

Porodicu je policija obavestila da se društvenim mrežama dele fotografije njihovog automobila na kojem se vide tablice koje su neki shvatili kao provokativne jer se mogu povezati sa ratom u Vukovaru, zbog kombinacije brojeva i slova. Jedan korisnik Fejsbuka je podelio fotografiju automobila i tražio od svojih prijatelja da otkriju gde su odseli ljudi koji su tim automobilom ušli u Hrvatsku.