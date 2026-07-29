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Dunav na Štrandu je na početku sezone bio u drugoj ili trećoj klasi kvaliteta, ali je promena vodostaja uticala na pogoršanje kvaliteta vode tako da je sada preporuka da se nakon kupanja u ovoj reci građani istuširaju, saopšteno je iz JKP "Gradskog zelenila" Novi Sad.

Voda je na većini mesta na kupalištu svrstana u četvrtu klasu pre svega zbog promene koncentracije rastvorenog kiseonika i visoke temperature vode, koja ovih dana dostiže i 25 stepeni Celzijusa.

U takvim uslovima dolazi do ubrzanog razmnožavanja algi i povećanja količine organskih materija, navedeno je u saopštenju.

Kako je navedeno, mikrobiološki parametri su i dalje u okviru dozvoljenih vrednosti, ali su uočene promene koje su karakteristične za prirodne površinske vode u uslovima visokih temperatura i niskog vodostaja.

Sa hemijskog aspekta, kvalitet vode je stabilan.

"Institut za javno zdravlje Vojvodine svakodnevno prati i kontroliše kvalitet vode na kupalištu Štrand, a JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad, kao upravljač kupališta, o rezultatima redovno obaveštava posetioce omiljene gradske plaže, navedeno je u saopštenju.

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