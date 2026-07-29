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Ruskinja Ljudmila Turkova Konstantinovna (28) nestala je u subotu, 25. jula u beogradskoj opštini Palilula. Spremala se da ode u klub, ali nije poznato da li je tamo i stigla. Poslednju poruku poslala je u 23.15 sati i od tada je nedostupna i nema je na mrežama.

Veruje se da je Ljudmila u trenutku nestanka bila obučena u crne helanke ili u neku svetliju odeću.

Visoka je 164 cm, ima oko 55 kg, ima dugu plavu kosu i pirsing u nosu.

Od posebnih karakteristika Ljudmila ima tetovažu dve zmije na levoj nozi na prednjem delu butine, ima veliku kaligrafsku tetovažu na prednjem delu desne potkolenice, tetovažu u japanskom stilu na ramenima, a ima i još nekoliko manjih tetovaža.

Ljudmilina drugarica kaže da za prijavu nestanka policiji moraju da čekaju da Interpol prosledi prijavu koju je majka podnela u Rusiji.

Svi koji imaju bilo kakve informacije o tome gde se Ljudmila nalazi ili su je videli od njenog nestanka, mole se da o tome odmah obaveste najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 192.