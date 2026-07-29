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Odavno je Vrnjačka Banja jedna od najposećenijih turističkih destinacija u Srbiji, a paralelno sa bogatim programom manifestacija nastavlja se i intenzivan ciklus infrastrukturnog razvoja.

U prethodnih šest meseci lokalna samouprava, na čelu sa predsednikom opštine Bobanom Đurovićem, pokrenula je, nastavila ili privela kraju više značajnih projekata koji unapređuju kvalitet života stanovnika, ali i dodatno osnažuju turistički potencijal Vrnjačke Banje.

Početkom juna svečano je otvoren novi dečji park sa teretanom na otvorenom u centralnom delu banjskog parka. Savremeno uređen prostor namenjen je najmlađima, porodicama i svim ljubiteljima rekreacije, a predstavlja još jednu investiciju usmerenu ka unapređenju javnih površina i kvaliteta boravka u Vrnjačkoj Banji.

Nastavak modernizacije saobraćajne infrastrukture

Istovremeno se nastavlja rekonstrukcija Olimpijske ulice, jedne od značajnih saobraćajnica u opštini. Radovi obuhvataju obnovu vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnju trotoara i rekonstrukciju kolovoza, sa ciljem da se dodatno poveća bezbednost svih učesnika u saobraćaju i poboljša komunalna infrastruktura.

Posebnu pažnju privlači projekat „Srbija na dlanu“, kojim su započete aktivnosti na izgradnji vidikovca na Goču, kao i uređenju jezera i sportskog kompleksa. Ova investicija predstavlja značajan korak ka daljem razvoju planinskog turizma i proširenju turističke ponude Vrnjačke Banje tokom cele godine.

Očuvanje kulturnog nasleđa

Pored ulaganja u novu infrastrukturu, nastavljena je i rekonstrukcija jednog od najprepoznatljivijih simbola Vrnjačke Banje – Zamka kulture. Posle završetka obnove stepeništa, obezbeđena su i nova sredstva za nastavak sanacije i konzervatorskih radova, kako bi ovaj kulturno-istorijski spomenik bio očuvan za buduće generacije.

Turisti vole Vrnjačku Banju Foto: Svetlana Pažiljceva

Tokom ovog perioda lokalna samouprava obezbedila je i novu komunalnu opremu za prikupljanje otpada, što predstavlja nastavak aktivnosti na očuvanju uređenosti javnih površina i unapređenju komunalnog sistema.

Razvoj koji se vidi

Od novih javnih prostora i modernizacije ulica, preko ulaganja u Goč i očuvanje kulturnog nasleđa, do unapređenja komunalne infrastrukture, Vrnjačka Banja nastavlja da gradi ambijent koji istovremeno odgovara potrebama svojih stanovnika i sve većem broju posetilaca.