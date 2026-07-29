Preventivnim pregledima priključio se i ekspert vaskularne hirurgije: UKC Niš poziva mlade lekare i studente da budu deo tima
Preventivni zdravstveni pregledi građana koje organizuje Univerzitetski klinički centar Niš nastavljaju da okupljaju sve veći broj stručnjaka. Timu koji na terenu obavlja preglede pridružio se i dr Nenad Ilić, ekspert iz oblasti vaskularne hirurgije, čime je dodatno ojačan stručni sastav lekarskih ekipa.
Tim povodom, doc. dr Aleksandar Nikolić, specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije, uputio je poziv studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, mladim lekarima i svim kolegama da se u što većem broju uključe u akcije preventivnih pregleda građana.
Studenti će u pregledima učestvovati uz mentorstvo nastavnika Medicinskog fakulteta, stičući dragoceno praktično iskustvo i neposredno učestvujući u radu sa pacijentima.
– Želimo da naši nastavnici, mladi lekari i studenti svojim znanjem, energijom i entuzijazmom daju doprinos društvenoj zajednici. Ovo je prilika da zajedno pokažemo da je humanost temelj lekarskog poziva i da zdravstvena zaštita mora biti dostupna svakom čoveku – rekao je doc. dr Aleksandar Nikolić.
On je naglasio da ovakve akcije predstavljaju spoj medicine, obrazovanja i društvene odgovornosti, ističući da lekari imaju obavezu da budu uz građane i van okvira svakodnevnog rada u zdravstvenim ustanovama.
– Lekarski poziv je najodgovorniji. Hajde da opravdamo poverenje koje imamo u društvu tako što ćemo se u što većem broju odazvati i zajedno učiniti više za zdravlje naših građana – poručio je Nikolić.