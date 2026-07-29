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Preventivni zdravstveni pregledi građana koje organizuje Univerzitetski klinički centar Niš nastavljaju da okupljaju sve veći broj stručnjaka. Timu koji na terenu obavlja preglede pridružio se i dr Nenad Ilić, ekspert iz oblasti vaskularne hirurgije, čime je dodatno ojačan stručni sastav lekarskih ekipa.

Tim povodom, doc. dr Aleksandar Nikolić, specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije, uputio je poziv studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, mladim lekarima i svim kolegama da se u što većem broju uključe u akcije preventivnih pregleda građana.

Foto: UKC Niš

Studenti će u pregledima učestvovati uz mentorstvo nastavnika Medicinskog fakulteta, stičući dragoceno praktično iskustvo i neposredno učestvujući u radu sa pacijentima.

– Želimo da naši nastavnici, mladi lekari i studenti svojim znanjem, energijom i entuzijazmom daju doprinos društvenoj zajednici. Ovo je prilika da zajedno pokažemo da je humanost temelj lekarskog poziva i da zdravstvena zaštita mora biti dostupna svakom čoveku – rekao je doc. dr Aleksandar Nikolić.

On je naglasio da ovakve akcije predstavljaju spoj medicine, obrazovanja i društvene odgovornosti, ističući da lekari imaju obavezu da budu uz građane i van okvira svakodnevnog rada u zdravstvenim ustanovama.