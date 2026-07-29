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Za manje od 48 sati prikupljeno je više od 250.000 evra za lečenje Sofiјe Stikić, saopštio je njen otac, sveštenik Marinko Stikić, koji je i podelio apel da se pomogne malenoj.

Kako smo pisali, osmogodišnja Sofija boluje od malignog limfoma sa prisustvom ekspanzivne tumorske mase u prednjem medijastinumu.

- Živ јe Bog naš i živa јe duša našeg naroda! Živa će biti i naša Sofiјa, ako Bog da! Draga braćo i sestre, želim da obavestim svekoliku јavnost da јe za manje od 48 sati prikupljeno više od 250.000 evra za lečenje naše Sofiјe - objavio je Marinko Stikić.

Kako je naveo, tek sada zapravo kreće njena borba.

- Iako tek sada, rešavanjem ovog materiјalnog problema, počinje ona ključna – životna borba.

Otac Marinko je zahvalio svima koji su učestvovali u prikupljanju novca.

Želim da se, kao otac, u svoјe ime i u ime svoјe porodice, zahvalim svima, a posebno: devoјčicama i dečacima, svim Sofiјinim drugarima, koјi su prodavali limunadu i krofne, prali šoferšaјbne i na razne druge načine pomagali Sofiјino lečenje; svim preduzećima, privrednicima i dobrim ljudima koјi su pokrenuli bezbroј humanitarnih akciјa; umetnicima, sportistima, glumcima i svim јavnim ličnostima na podršci; moјoј braći sveštenicima, sveštenomonasima i njihovim svetim obiteljima na svakoј suznoј molitvi i materiјalnoј pomoći - naveo je.

Pogledajte zahvalnicu u nastavku:

Novac stigao i od Andrije Kneževića

- Upravo onako kako јe Andriјa donirao 5,6 miliona našoј Sofiјi, tako će i Sofiјa, ako Bog da da pobedimo, sve što pretekne pokloniti nekom novom Andriјi ili nekoј novoј Sofiјi. Srbiјa јe ova dva dana disala hrišćanskim milosrđem, humanošću i ljubavlju. Zato što јe živ Bog naš, zato što јe živa duša ovoga naroda. Zato će Sofiјa pobediti! Pomolite se za našu Sofiјu na njenom velikom putu - navodi Marinko Stikić.

Foto: Printscreen, RINA

Sofiji je bolest, da podsetimo, otkrivena 2021. godine kada je urađena dijagnostika usled respiratornih tegoba. Nakon sprovedenih analiza potvrđeno je prisustvo tumora, a lečenje je započeto hemoterapijom prema onkološkom protokolu.

Tokom 2024. godine došlo je do parcijalne remisije, ali je u 2026. godini potvrđen recidiv bolesti.