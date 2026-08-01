Lekari na VMA nisu verovali šta vide: Beograđanin preživeo nemoguće, 3 puta mu ponavljali test! Nadmašio i Ginisov rekord
Nesvakidašnji medicinski slučajevi često privlače pažnju javnosti, posebno kada rezultati nadmašuju i zvanično zabeležene svetske rekorde. Jedan takav dogodio se i u Beogradu 2017. godine.
Iako ovakvi događaji izazivaju veliko interesovanje, lekari naglašavaju da je reč o ekstremnim situacijama koje predstavljaju ozbiljnu opasnost po život, a ne o nečemu što bi trebalo posmatrati kao rekord ili podvig.
Tokom novogodišnje noći 2017. godine na VMA je primljen Beograđanin u teškom stanju.
Lekari nisu verovali
Prema svedočenju toksikologa prof. dr Dragana Joksovića, analiza je pokazala neverovatnih 14,7 promila alkohola u krvi. Pošto lekari nisu verovali rezultatu, merenje je navodno ponovljeno još dva puta i sva tri nalaza pokazala su istu vrednost.
Muškarac je posle intenzivnog lečenja preživeo.
Poređenja radi, Ginisova knjiga rekorda kao najvišu zvanično priznatu koncentraciju kod osobe koja je preživela navodi 13,74 promila, izmerenih 2013. godine u Poljskoj.
Slučaj nije upisan u Ginisovu evidenciju
Dakle, rezultat sa VMA bio je veći za 0,96 promila. Ipak, beogradski slučaj nije upisan u Ginisovu evidenciju niti je javno objavljen medicinski izveštaj, pa se ne može nazvati zvaničnim svetskim rekordom.
Ovo nije podvig, već ekstremno i potencijalno smrtonosno trovanje alkoholom.
Kurir/ Srbiju upoznaj