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Nesvakidašnji medicinski slučajevi često privlače pažnju javnosti, posebno kada rezultati nadmašuju i zvanično zabeležene svetske rekorde. Jedan takav dogodio se i u Beogradu 2017. godine.

Iako ovakvi događaji izazivaju veliko interesovanje, lekari naglašavaju da je reč o ekstremnim situacijama koje predstavljaju ozbiljnu opasnost po život, a ne o nečemu što bi trebalo posmatrati kao rekord ili podvig.

Tokom novogodišnje noći 2017. godine na VMA je primljen Beograđanin u teškom stanju.

Lekari nisu verovali

Prema svedočenju toksikologa prof. dr Dragana Joksovića, analiza je pokazala neverovatnih 14,7 promila alkohola u krvi. Pošto lekari nisu verovali rezultatu, merenje je navodno ponovljeno još dva puta i sva tri nalaza pokazala su istu vrednost.

Foto: Profimedia

Muškarac je posle intenzivnog lečenja preživeo.

Poređenja radi, Ginisova knjiga rekorda kao najvišu zvanično priznatu koncentraciju kod osobe koja je preživela navodi 13,74 promila, izmerenih 2013. godine u Poljskoj.

Slučaj nije upisan u Ginisovu evidenciju

Dakle, rezultat sa VMA bio je veći za 0,96 promila. Ipak, beogradski slučaj nije upisan u Ginisovu evidenciju niti je javno objavljen medicinski izveštaj, pa se ne može nazvati zvaničnim svetskim rekordom.

Ovo nije podvig, već ekstremno i potencijalno smrtonosno trovanje alkoholom.