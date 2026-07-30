POČELA JOŠ JEDNA VELIKA SMENA TURISTA, KOLONE NEPREGLEDNE! Na granici nema igla gde da padne, ovako izgleda špic leta! (FOTO)
Sredina radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja, ali se zbog špica letnje turističke sezone i godišnjih odmora povećan broj vozila očekuje već od danas na auto-putevima i glavnim putnim pravcima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Horgoš - ulaz u Srbiju
Vozačima se savetuje da vožnju prilagode uslovima na putu, posebno u zonama gde se izvode radovi, poštovanje privremene saobraćajne signalizacije i povećan oprez radi bezbednosti putara i svih učesnika u saobraćaju.
Batrovci - ulaz u Srbiju iz Hrvatske
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Gradina - ulaz-izlaz iz Srbije
Putnička vozila se na ulazu u Srbiju na prelazu Horgoš zadržavaju jedan sat. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju tri sata, a na Batrovcima jedan sat.
Preševo, izlaz iz Srbije
Kurir.rs