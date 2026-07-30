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Sredina radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja, ali se zbog špica letnje turističke sezone i godišnjih odmora povećan broj vozila očekuje već od danas na auto-putevima i glavnim putnim pravcima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Horgoš - ulaz u Srbiju

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Foto: AMSS kamere printscreen

Vozačima se savetuje da vožnju prilagode uslovima na putu, posebno u zonama gde se izvode radovi, poštovanje privremene saobraćajne signalizacije i povećan oprez radi bezbednosti putara i svih učesnika u saobraćaju.

Batrovci - ulaz u Srbiju iz Hrvatske

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Foto: AMSS kamere printscreen

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Gradina - ulaz-izlaz iz Srbije

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Foto: AMSS kamere printscreen

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Foto: AMSS kamere printscreen

Putnička vozila se na ulazu u Srbiju na prelazu Horgoš zadržavaju jedan sat. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju tri sata, a na Batrovcima jedan sat.

Preševo, izlaz iz Srbije

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Foto: AMSS kamere printscreen

Kurir.rs

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