Na putevima širom Srbije tokom prethodnog dana dogodilo se čak 96 saobraćajnih nezgoda . Na sreću, poginulih lica nije bilo, ali je povređeno čak 50 osoba, saopšteno je iz Uprave saobraćajne policije .

Na koga se odnosi pojačana kontrola?

Iz Uprave saobraćajne policije uputili su dramatičan apel svim učesnicima u saobraćaju da dosledno poštuju propise kako bi se izbegle nove tragedije.

- Apelujemo na sve vozače da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci koje negativno utiču na opažanje i reagovanje. Poštujte ograničenja brzine, koristite sigurnosni pojas i prevozite decu na propisan način - uz upotrebu bezbednosnog sedišta ili podmetača prilagođenog visini deteta, u skladu sa uputstvima proizvođača - poručuju iz policije uz želju da svi građani bezbedno stignu na svoja odredišta.