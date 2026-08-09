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Na društvenim mrežama svakodnevno se dele brojni saveti za rešavanje problema u domaćinstvu, a pojedini trikovi za kratko vreme privuku veliku pažnju korisnika. Jedan od njih odnosi se na borbu protiv mrava.

U objavi koja se deli na TikToku navodi se da se jednostavna mešavina od svega nekoliko sastojaka može pripremiti za manje od jednog minuta i postaviti na mesta gde se mravi najčešće pojavljuju ili ulaze u dom.

Trik protiv mrava

Za pripremu su potrebni aluminijumska folija, dve kašike kafe i dve kašike alkoholnog sirćeta. Sastojci se pomešaju, smesa se umota u foliju, a zatim se napravi nekoliko sitnih rupica kako bi miris dopirao napolje.

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Na podu ostaci hrane, po njoj mravi, u pozadini se vide stopala

- Uz ovaj trik ih više nećete videti! Ako se stalno borite sa mravima u kući, kuhinji ili na terasi, isprobajte ovaj jednostavan trik koji se pravi za manje od jednog minuta - navodi se na Tiktok nalogu "Pipi Duga Čarapa".

Potrebno je:

- alu folija

- 2 kašike kafe

- 2 kašike alkoholnog sirćeta

- 1 čačkalica

Priprema

- Pomešajte kafu i sirće dok ne dobijete ujednačenu smesu. Stavite je na komad aluminijumske folije, uvijte u malu lopticu i napravite nekoliko sitnih rupica pomoću čačkalice - dodaje se.

Kako se koristi?

Postavite paketić na mesta gde se mravi najčešće pojavljuju ili ulaze u kuću. Miris ove kombinacije odbija mrave i može pomoći da ih drži dalje od vašeg doma.

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Pčela Izvor: pixabay.com