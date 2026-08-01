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Srpska pravoslavna crkva sutra slavi Svetog Iliju, u narodu poznatog kao Ilija Gromovnik.

Pravoslavni vernici sutra obeležavaju praznik starozavetnog proroka i novozavetnog svetitelja Ilije. Sveti Ilija, veoma poštovan u pravoslavlju kao strog i nepokolebljiv propovednik etičkih vrednosti, prisutan je u Starom i u Novom zavetu kao prorok čije je osobine preuzelo hrišćanstvo dovodeći ga u vezu sa nastanakom nove vere i novim Hristovim dolaskom.

Prema predanju, Sveti Ilija je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan Preobraženja Gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa poukama nove vere, pa se zato lik svetog Ilije slika na preobraženskim prazničnim ikonama.

Sveti Ilija je prisutan i u viziji svetog Jovana Bogoslova u kojoj se njegova uloga vezuje za budućnost hrišćanske crkve i drugi dolazak na zemlju Hrista Spasitelja - novo preobraženje kome se nada i u koji veruje hrišćanski svet.

Sveti Ilija Gromovnik Foto: Shutterstock

Prema knjizi Otkrovenja Jovanovog, drugi dolazak Hristov najaviće Ilija sa starozavetnim prorokom Enohom i njihovim stradanjem treba da počne novo preobraženje čovečanstva.

Pored Ognjene Marije, među ognjene svece narod je ubrajao Svetog Iliju i Svetog Pantelejmona, odnosno Svetog Panteliju. Njihovi praznici obeležavaju se u kratkom vremenskom razmaku, tokom najtoplijeg dela godine, kada su suše, požari i letnje nepogode nekada mogli da unište čitavu letinu.

Sveti prorok Ilija

Sveti prorok Ilija obeležava se 2. avgusta i u narodnim pesmama i predanjima poznat je kao Ilija Gromovnik. Narod ga je zamišljao kako se nebom vozi u vatrenim kočijama, dok su se grmljavina i munje tumačile kao zvuk njegovih kola i udarci njegovih gromova.

Ova predstava ima oslonac u biblijskom opisu proroka Ilije, koji je uznet na nebo u ognjenim kolima sa ognjenim konjima. U crkvenom predanju Sveti Ilija ostao je zapamćen kao veliki prorok, čudotvorac i revnosni branilac vere.

U narodu se govorilo da Sveti Ilija odlučuje gde će udariti grom i da kažnjava nepoštovanje praznika. Zbog toga se na Ilindan nije radilo u polju, naročito sa senom i žitom, jer se strahovalo od požara i udara groma.

"Od Svetog Ilije sunce sve milije"

Postojalo je i verovanje da posle Ilindana leto polako počinje da prolazi, što je sačuvano u poznatoj izreci: "Od Svetog Ilije sunce sve milije".

Foto: Printscreen/Youtube

Mnogi se odlučuju da muškoj deci daju ime po ovom svetitelju jer je simbol snage i neustrašivosti. Običaj je da se na praznik Svetog Ilije jede med kako bismo bili zdravi cele godine, a nekada je postojalo i simpatično verovanje da na ovaj praznik deci treba namazati obraze medom kako bi bila vesela. Veruje se i da je med koji pčelari vade iz košnice na Ilindan posebno lekovit.

Kada na Svetog Iliju pucaju gromovi narod kaže da to svetac gađa đavole, pa se ne valja krstiti da se đavo ne bi sakrio pod krst u koji grom ne udara. Narod kaže i da bi trebalo dobro gledati mesto gde grom udari jer je to znak da se tu krije nečastivi.