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Pred nama je višednevni toplotni talas sa temperaturama koje će u nekim mestima prelaziti i 40. podeok Celzijusove skale. Nadležni su izdali upozorenje, te bi trebalo izbegavati izlazak iz doma u najtoplijem delu dana, voditi računa o pravilnoj hidrataciji i čuvati prostorije stana rashlađenim kako bi nam ovaj vreli period protekao što prijatnije.

Mnogi neće isključivati klime u narednom periodu čak ni noću, roletne će biti navučene, ali dok rashlađujemo stan, često zaboravimo da ga nehotice dodatno zagrevamo.

Velika količina toplote

Električni uređaji i neka bela tehnika emituju veliku količinu toplote, a pritom toga nismo ni svesni jer se radi o uređajima koji se koriste svakodnevno.

Televizori, desktop računari i konzole za igru nakon dužeg vremena neprekidnog rada emituju primetnu količinu toplote, ali najveći krivac za dodatnu toplotu u stanu jeste rerna.

Za termičku obradu hrane u rerni u proseku je potrebno 30 do 60 minuta, plus vreme zagrevanja i hlađenja nakon isključivanja. Za to vreme temperatura u stanu može da poraste i do 5 stepeni. U manjim stanovima ili prostorima otvorenog koncepta ta toplota se brzo širi i može učiniti da ceo dom bude primetno topliji, posebno tokom letnjih vrućina i ako u prostoriji nema klima uređaja.

Nutricionistkinja Sandra Milošević o namirnicama tokom posta Foto: Meeko Media / Alamy / Profimedia

Alternativa

Kao alternativu stručnjaci preporučuju da tokom najvećih vrućina koristite mikrotalasnu, fritezu na vruć vazduh ili roštilj, kao i da ako imate mogućnosti, kuvate na otvorenom prostoru poput terase ili dvorišta.

Drugi "veliki" krivac jeste mašina za sušenje veša, koja oslobađa veliku količinu toplote, što je veoma primetno u malim stanovima. Takođe, klasične sijalice sa užarenim vlaknom pretvaraju veliki deo energije u toplotu, pa mogu doprineti zagrevanju prostorije. Zamena LED rasvetom može doprineti prijatnijoj temperaturi u domu, ali i manjoj potrošnji električne energije.