Očekuje se pakleno leto i u Srbiji

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U Srbiji je izdato upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas koji počinje danas, a maksimalne temperature se očekuju od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni Celzijusovih, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni - najavio je RHMZ i dodao:

- U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24, a u Beogradu od 23 do 26 stepeni!

Upaljenji alarmi

Inače, danas je na snazi narandžasti meteoalarm na terotoriji cele Srbije, osim u Bačkoj, Banatu i Pomoravlju gde je upaljen crveni alarm, koji označava veoma opasno vreme.

Meteoalarm za 31. jul Foto: RHMZ Printscreen

Prvog dana vikenda crveno upozorenje RHMZ-a je na snazi i u zapadnoj Srbiji, dok je ostatak zemlje pod narandžastim upozorenjem.

Meteoalarm za 1. avgust Foto: RHMZ Printscreen

Kad stiže osveženje

RHMZ navodi i da će se na kraju prve dekade avgusta povećati verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja.

Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić, Vladimir Sporčić

- Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalje u većini mesta kretati od 30 do 35 stepeni.

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom i najavio je ranije ovaj toplotni talas, kaže da će naredne nedelje biti "vrelo sa maksimalnim temperaturama od 35 do 49 stepeni, kao i da će vrh toplotnog talasa biti u drugoj polovini sedmice kada modeli prognoziraju nekoliko vezanih dana sa maksimalnim temperaturama u većini gradova preko 40 stepeni.

- Popuštanje vrućina oko 9 ili 10. avgusta najavio je Ristić na svom Fejsbuk profilu.

Međutim, Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom osetnu promenu vremena najavljuje dan ranije.

- To zahlađenje je, naravno, još uvek upitno kako njegova snaga, tako i sam okvir dolaska, ali u koliko se ostvari gotovo je sigurno da je sa velikim letnjim vrućinama za ovu godinu završeno.

Biometeorološka prognoza - Vremenske prilike imaće nepovolјan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolјa, bolovi u kostima i zglobovima i promenlјivo raspoloženje. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja - naglašava RHMZ.

Foto: Marko Karović

Građanima stigla upozorenja MUP I RHMZ

Podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova kao i RHMZ aktivirao je alarm zbog jakog i dugotrajnog toplotnog talasa u Srbiji.