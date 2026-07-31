Srbiju okovao pakleni talas! Uključen crveni alarm u ovim mestima, temperatura do 40 stepeni: Otkriven datum kad stiže osveženje
U Srbiji je izdato upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas koji počinje danas, a maksimalne temperature se očekuju od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni Celzijusovih, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
- Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni - najavio je RHMZ i dodao:
- U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24, a u Beogradu od 23 do 26 stepeni!
Upaljenji alarmi
Inače, danas je na snazi narandžasti meteoalarm na terotoriji cele Srbije, osim u Bačkoj, Banatu i Pomoravlju gde je upaljen crveni alarm, koji označava veoma opasno vreme.
Prvog dana vikenda crveno upozorenje RHMZ-a je na snazi i u zapadnoj Srbiji, dok je ostatak zemlje pod narandžastim upozorenjem.
Kad stiže osveženje
RHMZ navodi i da će se na kraju prve dekade avgusta povećati verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja.
- Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalje u većini mesta kretati od 30 do 35 stepeni.
Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom i najavio je ranije ovaj toplotni talas, kaže da će naredne nedelje biti "vrelo sa maksimalnim temperaturama od 35 do 49 stepeni, kao i da će vrh toplotnog talasa biti u drugoj polovini sedmice kada modeli prognoziraju nekoliko vezanih dana sa maksimalnim temperaturama u većini gradova preko 40 stepeni.
- Popuštanje vrućina oko 9 ili 10. avgusta najavio je Ristić na svom Fejsbuk profilu.
Međutim, Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom osetnu promenu vremena najavljuje dan ranije.
- To zahlađenje je, naravno, još uvek upitno kako njegova snaga, tako i sam okvir dolaska, ali u koliko se ostvari gotovo je sigurno da je sa velikim letnjim vrućinama za ovu godinu završeno.
- Vremenske prilike imaće nepovolјan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolјa, bolovi u kostima i zglobovima i promenlјivo raspoloženje. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja - naglašava RHMZ.
Građanima stigla upozorenja MUP I RHMZ
Podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova kao i RHMZ aktivirao je alarm zbog jakog i dugotrajnog toplotnog talasa u Srbiji.
- Postoji opasnost od lakog iniciranja i širenja vatre na otvorenom. Opasnost po zdravlje. Rizik od toplotnog udara i dehidracije. Smanjite boravak na otvorenom - ističe MUP, dok RHMZ upozorava da toplotni talas može imati nepovoljan uticaj na javno zdravlje stanovništva, infrastrukturu, saobraćaj, transport, poljoprivredu i stočarstvo.