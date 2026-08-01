Da li žene moraju da nose maramu u crkvi

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Kako pravilno stajati u crkvi? Teolog Aleksandar Đurđević je kroz poređenje dobrih i loših primera objasnio zašto vernici ne bi trebalo da se naslanjaju na zidove, freske i stubove tokom bogosluženja, uz napomenu da oni koji imaju zdravstvene tegobe mogu da sednu ukoliko u hramu postoje klupe ili stasidije.

On je istakao da tokom bogosluženja vernici treba da stoje uspravno i smerno, dok oni koji imaju zdravstvene tegobe mogu da sednu ukoliko za to postoje uslovi u crkvi.

"Ajde više, završavajte"

- Nekome možda ovo deluje banalno, ali zaista te neke stvari treba da znamo. Naježim se kada vidim da se neko nasloni na fresku, zid ili stub u crkvi. Kao da osoba govori: "Ajde više, završavajte". Plus ako još pored toga prebaci nogu preko noge, potpun doživljaj - naveo je Đurđević.

Pravila ponašanja

Dodao je da mnogi vernici takve stvari ne rade namerno, već da je često reč o neiskustvu i nepoznavanju pravila ponašanja u crkvi, koja se vremenom uče.

- Ne znam da li vam je ovo nekad zapalo za oko. Meni svaki put. Ovde je akcenat na ljude koji ne znaju šta će od sebe, pa se bez ikakvog razloga naslanjaju na zidove. Onim bolesnicima koji trpe velike bolove verujem da će svaki sveštenik blagosloviti da se naslone. Ovde je akcenat na opštoj kulturi stajanja ne samo u crkvi, nego i npr. u drugim državnim institucijama. Video je nastao bez ikakve osude bilo koga, već da poduči mlade - poručio je on.