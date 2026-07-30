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Na nekoliko popularnih plaža u Crnoj Goriuvedena je zabrana kupanja nakon što su analize pokazale da morska voda nije bezbedna. Nadležne službe postavile su crvene zastavice, dok građanima i turistima savetuju da ne ulaze u more do daljeg.

Najnovije analize pokazale su da je kvalitet morske vode na pojedinim kupalištima ispod propisanih standarda, zbog čega je kupanje privremeno zabranjeno.

Na kojim plažama je zabranjeno kupanje?

Na barskoj plaži Žukotrlica u Šušanju zabrana je uvedena na lokacijama "Žukotrlica 02" i "Žukotrlica 03", nakon što je utvrđen loš kvalitet morske vode.

Crvene zastavice istaknute su i na kupalištima "Slovenska plaža 01" i "Pržno" u Budvi, što predstavlja upozorenje da kupanje na tim lokacijama trenutno nije bezbedno.

Nadležne službe saopštile su da će zabrana ostati na snazi sve dok nove analize ne pokažu da je kvalitet mora ponovo zadovoljavajući.

Sumnja se na izlivanje kanalizacije u more

Problem je usledio nakon što je kod Šušanjske plaže primećeno izlivanje otpadnih voda u more.

Građani su prijavili zamućenu vodu i neprijatan miris, zbog čega su nadležne institucije odmah obaveštene i pokrenule dodatne kontrole.

Mediji u Crnoj Gori prethodnih dana izveštavali su da je kanalizacija izlivena u more na najmanje dve lokacije u blizini ove plaže.

Roditelji zabrinuti: Ambulante pune dece sa istim simptomima

Nakon ovih događaja usledile su i reakcije roditelja koji sa decom letuju na crnogorskom primorju.

Foto: Shutterstock

Prema navodima medija, ambulante beleže povećan broj mališana sa sličnim zdravstvenim tegobama.

Najčešći simptomi su: - dijareja - povraćanje - povišena temperatura - malaksalost

Pedijatri upozoravaju da se tokom letnjih meseci u plićaku mogu razviti bakterije koje predstavljaju rizik po zdravlje, posebno ukoliko dođe do izlivanja kanalizacije ili zagađenja mora.

Nadležni prate stanje

Nadležne službe nastavljaju da prate kvalitet morske vode na spornim lokacijama, a zabrana kupanja biće ukinuta tek kada analize potvrde da je more ponovo bezbedno za kupače.

Turistima i građanima savetuje se da poštuju istaknuta upozorenja i crvene zastavice kako bi izbegli moguće zdravstvene probleme.