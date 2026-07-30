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Oreovac nije čekao bolnicu, bolnica je došla u Oreovac! Po pozivu meštana, tim Univerzitetskog kliničkog centra Niš i Instituta "Niška Banja" stigao je u ovo selo nadomak Niša, na osme po redu besplatne preventivne kardiološke preglede, kako bi građani dobili stručnu pomoć tamo gde žive.

U Oreovac su došli profesori, specijalisti, mladi lekari i vrhunski stručnjaci, sa savremenim mobilnim aparatima, kako bi meštanima pregledali srce i krvne sudove, arterije i vene, otkrili moguće zdravstvene probleme na vreme i dali savete za dalje lečenje.

Ovo je još jedan dokaz da zdravstveni sistem ide ka građanima, a ne da građani moraju da prelaze kilometre kako bi došli do lekara.

Direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarević poručio je da je cilj da svaki čovek dobije pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu pomoć, bez obzira na to gde živi.

Foto: UKC Niš

- Kada građani pozovu, mi dolazimo. Naš zadatak je da lekari, profesori i mladi stručnjaci budu tamo gde su ljudi kojima je pomoć potrebna. Ne želimo da pacijenti čekaju i da se muče da dođu do lekara, želimo da lekar stigne do pacijenta - poručio je Lazarević.

Foto: UKC Niš

On je istakao da su preventivni kardiološki pregledi od ogromnog značaja, jer omogućavaju da se bolesti otkriju u ranoj fazi.

- Ovo su bolesti koje najviše pogađaju naše stanovništvo. Zato su prevencija i rano otkrivanje ključni. Želimo da profesori, subspecijalisti i mlade kolege zajedno pomognu građanima i da pacijenti budu zadovoljni - naglasio je direktor UKC Niš.

Foto: UKC Niš

Sa lekarskim timom u Oreovac su došli i fizioterapeuti, koji su građanima objasnili značaj fizičke aktivnosti, pravilnih vežbi i njihovu ulogu u prevenciji i oporavku kod kardiovaskularnih oboljenja.

U Oreovcu je bio i dr Nenad Ilić, jedan od vodećih vaskularnih hirurga, koji je istakao da je rano otkrivanje bolesti ključno.

Foto: UKC Niš

- Bolesti krvnih sudova su jedan od najvećih zdravstvenih problema i kod nas i u svetu. Ovakvim preventivnim pregledima možemo da otkrijemo probleme u početnim fazama, da pacijentima damo pravi savet i usmerimo ih ka odgovarajućem lečenju - rekao je dr Ilić.

1/7 Vidi galeriju U Oreovac su došli profesori, specijalisti, mladi lekari i vrhunski stručnjaci Foto: UKC Niš

Meštani su imali priliku i za direktan razgovor sa lekarima kroz "Otvorena vrata kabineta direktora", gde su mogli da postave sva pitanja, dobiju stručan savet i rešenje za svoj zdravstveni problem odmah, na licu mesta.

Oreovac je pokazao kako izgleda zdravstvo koje sluša građane, kada lekari dolaze do ljudi, kada profesori prenose znanje mladim kolegama, a preventivni pregledi stižu do svakog mesta gde postoji potreba. Jer najveća snaga zdravstvenog sistema nije samo u opremi i ustanovama - već u ljudima koji su spremni da budu uz svakog pacijenta.