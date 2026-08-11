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Putovanje u Grčku može da se pretvori u pravu noćnu moru zbog samo jednog trenutka nepažnje na graničnom prelazu. Sve veći broj turista tek na narednoj granici shvati da im nedostaje pasoš, zbog čega su prinuđeni da se vraćaju nazad ili da u Grčkoj vade privremenu putnu ispravu.

Na graničnim prelazima se ponekad zaborave i druga dokumenta, poput vozačke dozvole, saobraćajne dozvole ili zelene karte, ali se pasoš najčešće primeti tek na narednom graničnom prelazu, kada je već kasno.

Evo kako najčešće dolazi do toga.

Stigli ste na granični prelaz i predali službenom licu četiri pasoša: za vas, supružnika i dvoje dece. Dok policajac unosi podatke u kompjuter i pečatira isprave, ljubazno komunicira sa vama.

Nakon što vam vrati pasoše i poželi srećan put, nastavljate vožnju zadovoljni što ste lako i brzo završili celu graničnu proceduru.

Zatim stižete na sledeći granični prelaz, uzimate svoje pasoše kako bi ih predali ponovo na uvid i shvatate da umesto četiri imate samo tri pasoša. Jedan pasoš nedostaje, ali niste sigurni gde i kako je nestao.

Foto: Kurir/T.S.

Šta uraditi kada primetite da vam nedostaje pasoš?

Prvo što treba da uradite je da detaljno pregledate sve šupljine u automobilu: kod menjača, ispod sedišta, kod vrata jer postoji mogućnost da je pasoš zapao baš u neku od njih.

Druga mogućnost je da je pasoš slučajno ostao u policijskoj kućici na granici. Potražite na internetu broj policije na tom prelazu, pozovite ih i kažite koji problem imate. Zamolite ih da pogledaju i spoljni deo jer je pasoš možda ispao prilikom predaje i ostao na delu između automobila i kućice.

Ukoliko je vaš pasoš ostao kod njih, nije uobičajeno da će ga poslati po drugom vozaču. Verovatno ćete morati da se vratite nazad na prelaz i lično preuzmete zaboravljenu tj. izgubljenu putnu ispravu.

Treća mogućnost je da je policijski službenik vaš pasoš greškom dao vozaču koji je na granici bio u redu iza vas. Ako se sretnete na narednom prelazu sa njim imaćete sreće ukoliko je i taj vozač primetio da kod sebe ima tuđ pasoš. Ali ako je do zamene pasoša došlo na ulazu u Grčku (na poslednjem graničnom prelazu) mala je verovatnoća da ćete uspeti da povratite svoju putnu ispravu jer se može desiti da osoba koja ima vaš pasoš to primeti tek kada dođe na svoju destinaciju.

Kada vas je dvoje u automobilu i predajete samo dva pasoša mnogo je lakše uočiti nedostatak jednog. Međutim ako ima više članova porodice i više pasoša jedan se može lako zagubiti ukoliko zaboravimo da obratimo pažnju na to.

Zato na svakom graničnom prelazu uvek obavezno proverite da li su vam vraćeni svi pasoši i otvorite ih da vidite da li svi pripadaju vama.