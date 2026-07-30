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Pravoslavni vernici danas obeležavaju Ognjenu Mariju, praznik posvećen Svetoj velikomučenici Marini, koji u narodu prati mnogo zanimljivih običaja i verovanja. Jedno od najpoznatijih odnosi se upravo na vreme.

Kako se Ognjena Marija obeležava krajem jula, kada su vrućine često na vrhuncu, u narodu se kaže da na ovaj dan "gori zemlja". eđutim, to nije samo slikovit opis visokih temperatura. Prema starom verovanju, ako praznik osvane sunčan, vedar i bez kiše i grmljavine, to se smatra dobrim znakom i nagoveštajem rodne, berićetne i mirne godine.

Nekada su ljudi pažljivo posmatrali nebo upravo na Ognjenu Mariju, verujući da vremenske prilike mogu da nagoveste kakvi će biti usevi i ostatak godine. Vedro vreme ulivalo je nadu u dobar rod, dok su kiša, grmljavina ili nevreme smatrani upozorenjem na slabiju letinu i teži period koji dolazi.

Ova narodna predanja su se sačuvala do danas i prenose se s kolena na koleno.