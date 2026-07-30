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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Dragan Glamočić izjavio je danas da je virus afričke kuge u Srbiji trenutno prisutan u osam okruga, u 13 opština, u 61 mestu i u oko 830 zaraženih poljoprivrednih gazdinstava.

On je prilikom posete Bačkom Monoštoru, odnosno lovišta "Kozara" radi uvida u sprovođenje mera koje se odnose na sprečavanje širenja afričke kuge, rekao da je virus i dalje veoma aktivan.

Ministar Dragan Glamočić Foto: Privatna arhiva

"Najviše je prisutan u Mačvi, u Sremu, u jednom delu Beograda, znači, deo Obrenovca. Javio nam se, nažalost, neki dan i u Južnobanatskom okrugu. Samo jedan slučaj, jedno gazdinstvo, ali nema mesta, opuštanju, zato što će borba sa ovim virusom trajati intenzivno, sigurno narednih nekoliko meseci, a mi ćemo sa njim živeti narednim godinama, što znači da nikada neće biti opuštanja", rekao je on.

"Lovište "Kozara" kod Bačkog Monoštora spada u specijalni rezervat prirode Gornje podunavlje, i kako je dodao ministar Glamočić, u ovom momentu predstavlja primer dobre prakse i saradnje svih nivoa u cilju sprečavanja daljeg širenja zaraze afričke kuge.

"Drago mi je što su Vojvodina šume odmah poslušali instrukcije Uprave veterine i Uprave za šume što se tiče biosigurnosnih mera. Odavde šaljemo poruku kako treba da bude lovište obeleženo, lakše se upravlja jer se radi o ograđenom lovištu, ali ne treba smetnuti s uma da iz njega veoma lako može da izađe zaraza. Treba imati u vidu i to što je u lovištu prošle godine bila potvrđena zaraza, uginulo je na stotine divljih svinja, ostalo je nešto još u životu. Naravno, i te svinje dalje prenose virus afričke kuge svinja."

Foto: Shutterstock

Direktor JP "Vojvodina šume" Roland Kokai rekao je da to preduzeće sprovodi mere zaštite i sprečavanje zaraze afričke kuge svinja u skladu sa uputstvima Uprave za veterinu, a da trenutno postoje dve situacije gde se sprovode preventivne mere, sprečava ulazak ili izlazak zaraze u šume na lovištu "Kozara".