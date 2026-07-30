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Neobična situacija iz jednog ugostiteljskog objekta u Podgorici izazvala je raspravu na društvenim mrežama nakon što se jedna gošća požalila da je konobar samoinicijativno uzeo bakšiš prilikom naplate računa.



Objava se pojavila na Instagram stranici "Podgorički vremeplov", uz fotografiju i tvrdnju čitateljke da je doživela neprijatno iskustvo u lokalu.

Kako je navela, račun je iznosio 4,30 evra, ali je konobar, prema njenim rečima, prilikom naplate sam zaokružio iznos na 4,50 evra.

Kada ga je upitala zbog čega je to uradio, navodno joj je odgovorio da mu je "već dugi niz godina svega preko glave".

Čitateljka je istakla da joj nije bio problem da ostavi bakšiš, ali da smatra da odluka o tome mora da bude na gostu, a ne na konobaru.

- Nisam imala problem da ostavim bakšiš, ali mislim da gost treba da odluči da li će ga ostaviti i koliko - navela je ona u objavi.

Ko vraća kusur od 20 centi

Ova situacija izazvala je brojne komentare, a mišljenja korisnika Instagrama bila su podeljena.

Jedni su stali u odbranu konobara i naveli da 20 centi ne bi trebalo da bude razlog za raspravu.

- Ko još vraća kusur od 20 centi - napisao je jedan korisnik.

Drugi je kratko poručio:

- Podrška za konobara!

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da bakšiš nije nešto što radnik može sam da odredi.

- Čitateljka nije imala problem da ostavi bakšiš, ali izgleda ni nameru - glasio je jedan od komentara.

Jedan korisnik je dodao:

- Živim za dan kada će bakšiš biti obavezan od 10 odsto od računa! E kako će početi "gospoda" da pije kafu doma i da jede paštetu i leba.

Drugi su smatrali da bi, ukoliko je gost želeo da nagradi konobara, jednostavno ostavio veći iznos.