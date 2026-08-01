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Mladi par iz Hrvatske, Keti i Vlado, nedavno su prvi put posetili Beograd, a svoje putovanje pretočili su u putopisni video koji odiše iskrenim oduševljenjem. Opremljeni kamerom i željom da istraže grad o kome su toliko slušali, prošetali su od Knez Mihailove ulice do Zemuna, zavirili u beogradsko podzemlje i osetili duh Skadarlije.

Njihov zaključak na kraju putovanja ruši sve predrasude - prestonica Srbije ih je kupila predivnim ljudima, bogatom istorijom i atmosferom u kojoj nisu doživeli ni najmanju neprijatnost.

Ovo je slika Beograda, viđena očima gostiju iz susedstva koji su došli otvorenog srca.

Jutarnji mir u centru

Foto: You tube Printscreen/Kety&Vlado

Svoju avanturu započeli su rano ujutru na Trgu republike, dok se grad još uvek budio. Bili su iznenađeni mirom koji vlada ulicama oko devet sati, napominjući da većina turista snima Beograd isključivo noću kada je "ludilo i muzika".

Pogled im je odmah privukao Staklenac, ali i spomenik knezu Mihailu, za kog su naučili da je bio ključna istorijska ličnost zaslužna za povlačenje turske vojske 1867. godine.

Na samom ulazu u Knez Mihailovu ulicu ostali su zadivljeni Palatom "Albanija", koja je sa svoja 53 metra nekada bila najviša zgrada na Balkanu.

Šetajući pešačkom zonom, pomešanom arhitekturom modernog i austrougarskog stila, zastali su kod Muzeja Cepter. Posebno im je bio zanimljiv istorijski podatak da ova velelepna zgrada iz 1920. godine prvobitno nije građena za muzej, već je u njoj nekada radila Prva hrvatska štedionica. Pre nego što su nastavili ka tvrđavi, osvežili su se na Delijskoj česmi, usput razgledajući tezge prepune magneta sa likovima od Nikole Tesle do Novaka Đokovića i Vladimira Putina.

Bizarne tajne Kalemegdana i podzemni svet

Prelazak iz gradske vreve u zelenilo Kalemegdana doživeli su kao ulazak u neku drugu dimenziju. Dok su razgledali Spomenik zahvalnosti Francuskoj, saznali su i jednu pomalo bizarnu činjenicu, staze po kojima hodaju popločane su naopačke okrenutim nadgrobnim pločama sa starog tašmajdanskog groblja.

Foto: You tube Printscreen/Kety&Vlado

Centralna tačka obilaska bio je spomenik Pobednik, delo čuvenog hrvatskog vajara Ivana Meštrovića. Zanimljiva im je bila priča o tome kako je golišavi muškarac prvobitno trebalo da stoji u centru grada, ali je zbog protivljenja javnosti premešten na ivicu tvrđave. Odatle su, kažu, imali najlepši pogled na ušće Save u Dunav i Veliko ratno ostrvo.

Na preporuku prijatelja Mateje iz Srbije, upustili su se u dvoiposatnu turu "Beograd ispod Beograda". Oduševljeno su prepričavali silazak u Rimski bunar, vojne bunkere iz kojih se nekada pucalo na avione, kao i staru Barutanu prepunu rimskih sarkofaga. Tura se završila u hladovini starih vinskih laguma, uz čašu vina i neverovatne priče lokalnog vodiča Zorana.

Šetnju Kalemegdanom krunisali su obilaskom crkve Svete Petke i njoj susedne crkve Ružice. Unutrašnjost Ružice ih je ostavila bez teksta, lusteri u potpunosti napravljeni od metaka, sablji i topovskih čaura iz Prvog svetskog rata nešto su što, kako sami priznaju, nikada pre nisu videli.

Stakleni oblakoderi i besplatan prevoz

Kada su se spustili do reke, sačekao ih je potpuno drugačiji prizor. Projekat "Beograd na vodi". Bili su impresionirani impozantnim zgradama i Kulom Beograd, visokom 168 metara .Dopalo im se i što su zbog ovog kompleksa stari splavovi premešteni kod Silosa, industrijskih objekata koji su sada oslikani grafitima i pretvoreni u modernu zonu za noćne izlaske.

Duhovno i boemsko srce prestonice

Foto: You tube Printscreen/Kety&Vlado

Svoj obilazak nastavili su ka Tašmajdanskom parku i velelepnoj crkvi Svetog Marka. Fascinirala ih je unutrašnjost ove svetinje i podatak da tu počivaju car Dušan i članovi dinastije Obrenović. Ipak, vrhunac duhovnog obilaska bio je Hram Svetog Save na Vračaru. Stojeći ispod gigantske kupole i zlatnih mozaika koji prikazuju Hristov život, gosti iz Hrvatske ostali su nemi pred lepotom najvećeg pravoslavnog hrama na Balkanu, složivši se da bi bio "neoprostiv greh" ne posetiti ga.

Kako je pao mrak, put ih je odveo u Skadarliju - dušu Beograda. Fotografisali su se pored replike sarajevskog Sebilja na samom ulazu, a zatim uronili u kaldrmu staru više od veka. Zvuci tamburaša, miris tradicionalne hrane iz poznatih kafana, i spomenik legendarnom Tomi Zdravkoviću, za koga su rekli da je "pevao ono što je živeo", pružili su im tačno onakav beogradski doživljaj kakav su priželjkivali.

Zemunski vetar za kraj i ocena čista desetka

Svoju beogradsku priču završili su u Zemunu, na kuli Gardoš. Arhitektura uskih ulica i starih kuća odmah ih je podsetila na Novi Sad, naglašavajući da se oseti onaj stari austrougarski duh. Sa vidikovca su, nošeni vetrom sa Dunava, posmatrali celu prestonicu koja im je prirasla srcu, primetivši u daljini zelenu kupolu Hrama Svetog Save.

Na kraju svog putovanja, utisci su stali u samo nekoliko rečenica. Bili su toliko oduševljeni da su već najavili posetu Muzeju Jugoslavije i Titovom Plavom vozu, koji su opisali kao "predsedničku vilu na točkovima".