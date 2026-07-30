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Pravoslavni vernici danas obeležavaju Ognjenu Mariju, jedan od najpoštovanijih praznika u srpskom narodu, a od ranog jutra na društvenim mrežama povela se polemika koja se iz godine u godinu ponavlja - da li je na ovaj dan greh uključiti veš mašinu, kuvati ručak ili obavljati druge kućne poslove? Dok se mnogi i dalje pridržavaju narodnih običaja da se na Ognjenu Mariju ništa ne radi, sveštenici poručuju da je suština praznika nešto sasvim drugo.

Iako Ognjena Marija nije u crkvenom kalendaru obeležena crvenim slovom, u narodu se smatra jednim od najpoštovanijih letnjih praznika. Posebno među ženama postoji običaj da se tog dana ne obavljaju kućni poslovi, niti radovi u polju, jer se veruje da tada, zbog velikih vrućina, "gore nebo i zemlja". I pored toga neki vernici se i danas pitaju da li na ovaj dan mogu uključiti bar veš mašinu upravo zbog toga što praznik nije obeležen crvenim slovom.

Međutim, prema učenju Srpske pravoslavne crkve, pitanje da li će neko uključiti veš mašinu nije ono što određuje da li poštuje praznik.

Đakon Veljko Stanojević ranije je objasnio da je mnogo važnije kako vernik provodi praznični dan nego da li će pritisnuti dugme na kućnom aparatu.

Foto: New Africa/Shutterstock, Kurir

- Ako to ne uradimo, odnosno ne odemo na liturgiju, totalno je nebitno da li si kliknuo dugme da mašina opere veš - poručio je Stanojević i dodao:

- Upaliti veš mašinu posle liturgije sigurno nam Bog neće uzeti za greh.

Drugim rečima, prema učenju Crkve, problem nije u pranju veša ili pripremi obroka, već u tome da li čovek praznik provodi u molitvi, odlasku na liturgiju i duhovnom sabiranju.

Sveštenici podsećaju da zanemarivanje vere i smisla praznika predstavlja mnogo veći problem od obavljanja osnovnih kućnih poslova. Zato se, ukoliko je praznik obeležen na dostojan način, poslovi poput kuvanja, čišćenja ili pranja veša ne smatraju grehom.