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Postoje destinacije koje nikada ne izlaze iz mode već samo dobijaju na atraktivnosti – u poslednje dve godine, Ibiza je jedna od takvih. Ovog leta, punoletni korisnici Ploom uređaja za zagrevanje duvana mogu da dožive ovo mediteransko ostrvo iz prve ruke, zahvaljujući novom Ploom nagradnom konkursu u okviru koga je glavna nagrada all inclusive putovanje za dvoje na Ibizu u Ushuaïa Ibiza Beach hotelu. Špansko ostrvo koje je odavno postalo sinonim za leto, osvaja spektakularnim zalascima sunca, kristalno čistim morem, svetski poznatim DJ-evima, skrivenim uvalama i atmosferom zbog koje se mnogi iz godine u godinu vraćaju. Prvo putovanje koje Ploom organizuje za svoje korisnike na Ibizi u okviru svog programa lojalnosti prenosi upravo takvo iskustvo. Sve što je potrebno jeste da odrasli konzumenti naprave nekoliko jednostavnih koraka i prepuste kreativnosti da ih odvede na jednu od najpoželjnijih letnjih destinacija u Evropi.

Podelite kod, budite kreativni i osvojite putovanje na Ibizu Put do Ibize za punoletne korisnike Ploom uređaja ovog leta počinje kroz nekoliko jednostavnih koraka. Pravo učešća imaju punoletni članovi Ploom Club – a sa najmanje jednim registrovanim Ploom uređajem. Prvi korak je da svoj kod preporuke podele sa punoletnim prijateljima. Kada najmanje jedna odrasla osoba iskoristi preporuku i postane novi Ploom korisnik, učesniku koji je podelio kod na e-mail adresu stići će kratka anketa u okviru koje će podeliti fotografiju svog omiljenog Ploom trenutka. Najkreativnije prijave odabraće stručni žiri i odlučiti ko će osvojiti nagradu – all inclusive putovanje za dvoje* na Ibizu od 5. do 7. septembra. Uz obezbeđen avio-prevoz i smeštaj u Ushuaïa Ibiza Beach hotelu, pobednika i njegovu pratnju očekuje VIP iskustvo koje uključuje ulaznice za Ploom događaje na Ibizi sa nekim od najpoznatijih svetskih izvođača.

1/7 Vidi galeriju Ploom vodi svoje korisnike na nezaboravno putovanje Foto: Ploom promo

Second Chance: nova prilika za putovanje na Ibizu i druge nagrade Nagradni konkurs traje od 20. jula do 9. avgusta, a pobednik prvog kruga biće proglašen 10. avgusta. Međutim, to nije kraj iznenađenjima. Brend Ploom već je najavio i Second Chancefazu, koja će svim punoletnim korisnicima koji ispune uslove za učešće, a ne budu među dobitnicima u prvom krugu, doneti još jedno all inclusive putovanje za dvoje na Ibizu, kao i druge vredne nagrade – večeru za dvoje i deset ulaznica za Illusions žurku.

Sve informacije o nagradnom konkursu i uslovima za učešće dostupno je na zvaničnim Ploom kanalima, Ploom.rs sajtu i Instagram profilu @ploom.rs. *Osoba/prijatelj mora da bude punoletni korisnik nikotinskih proizvoda. **Ovaj proizvod nije bez rizika i može izazvati zavisnost. Samo za punoletne.