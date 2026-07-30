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Zbog paklenih vrućina i rekordno niskog vodostaja, reke širom Srbije menjaju izgled. Otkrivaju se sprudovi prepuni mulja, trule vegetacije, uginulih riba, raznog otpada, i takva "obala" je potencijalno visokorizična za one koji ne mogu da odole a da se ne okupaju ili ne naprave selfi u takvoj pomalo apokaliptičnoj sceni.

Stručnjaci upozoravaju da ne gaze po isušenim delovima korita jer se tu nalaze oštri predmeti i bakterije, što može dovesti do opasnih povreda i infekcija! A na sve to valja pomenuti i zmije, što vodene, koje i nisu opasne, što one druge, koje situaciju koriste da se domognu lakog plena.

Na novosadskom Štrandu kvalitet Dunava je zbog promena vodostaja i visokih temperatura vode pogoršan, uz promenu koncentracije rastvorenog kiseonika.

Tuširanje posle kupanja na Dunavu 

- U takvim uslovima dolazi do ubrzanog razvoja algi i povećanja količine organskih materija u vodi. Mikrobiološki parametri su i dalje u okviru dozvoljenih vrednosti, ali primećene su promene karakteristične za prirodne površinske vode tokom perioda visokih temperatura i niskog vodostaja - navodi se u saopštenju JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad i apeluje se na kupače da se po izlasku iz reke obavezno tuširaju.

Štrand
Foto: Youtube Printscreen

Zbog pada vodostaja mnoge reke u Srbiji sada otkrivaju muljevita korita koja privlače svojom neobičnošću, ali daleko od toga da su bezazleni. Lekari upozoravaju da hodanje po ovakvim površinama može predstavljati zdravstveni rizik, jer se u toplom i vlažnom mulju stvaraju pogodni uslovi za razvoj bakterija i drugih mikroorganizama. Dodatnu opasnost predstavljaju ostaci uginulih riba i ostalih vodenih životinja, ali i biljaka, nagomilane alge, kao i staklo, metal, limenke, trnje...

Ne hodajte tuda 

Dr Mirjana Miladinović, spec. opšte medicine iz Doma zdravlja Palilula, upozorava da vlažno zemljište koje ostaje nakon povlačenja vode može predstavljati rizik po zdravlje ljudi, jer može sadržati različite vrste organskog i neorganskog otpada koji mogu dovesti do povreda i infekcija.

dr Mirjana Miladinović
Foto: Printscreen

- Sitne posekotine, ogrebotine i svako oštećenje kože predstavljaju otvoren put za ulazak bakterija i parazita u organizam, što može izazvati infekcije. Na takvim mestima mogu se naći i bakterije poput ešerihije koli, koja izaziva crevnu infekciju, i listerije, koja u određenim okolnostima može dovesti do ozbiljnijih zdravstvenih problema. Dodatni problem je što se ove infekcije često teško dijagnostikuju jer mogu imati nespecifične simptome, pa lekarima otežavaju utvrđivanje pravog uzroka - kaže dr Miladinović za Kurir.

Povlačenje vode menja i prirodno stanište brojnih životinja. U delovima koji su ranije bili pod vodom mogu se pojaviti zmije, insekti i druge životinje koje traže zaklon u visokoj travi, mulju i rastinju. Zbog toga stručnjaci savetuju da kupači ne zalaze u zarasle i blatnjave delove obale, naročito bosim nogama.

Nizak vodostaj na Dunavu  Foto: Zoltan Mathe/MTI, CSABA KRIZSAN/MTI

Povlačenjem vode u mulju ostaju:

  • bakterije i mikroorganizmi
  • ostaci uginulih riba, životinja i biljaka
  • alge, granje, trnje i delovi drveća
  • otpad (staklo, metal, limenke i drugi oštri predmeti)

Saveti za kupače

  • Ne gazite po mulju i delovima gde se voda povukla
  • Ne ulazite u vodu na mestima koja nisu predviđena za kupanje
  • Izbegavajte kontakt sa uginulim životinjama i nagomilanim algama
  • Nakon kupanja se istuširajte čistom vodom
  • Obavezno operite ruke ako ste imali kontakt sa obalom ili muljem
  • Svaku ranu ili posekotinu nastalu pored vode odmah očistite

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