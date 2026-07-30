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Najtopiliji grad danas u 16 časova u Srbiji bila je Ćuprija, gde je zabeleženo 37 stepeni.

Stepen manje bilo u Velikom Gradištu, Somboru i Zrenjaninu, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), koji upozorava na jak i dugotrajan toplotni talas.

Beograd je među gradovima u kojima je zabeleženo 35 stepeni, kao i u Novom Sadu, Kikindi, Loznici, Valjevu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Nišu...

Tek je počeo toplotni talas

Početak toplotnog talasa na teritoriji Srbije obeležiće maksimalne temperature od 33 do 37 stepeni, a od petka od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni!

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni.