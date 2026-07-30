Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski zahvalila se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na podršci zahvaljujući kojoj se realizuje projekat vredan 11 miliona evra za rekonstrukciju objekta u Zvečanskoj, u kom će biti smeštena deca bez roditeljskog staranja.

"Tokom posete obišla sam i decu bez roditeljskog staranja, kao i Materinski dom, gde su smeštene majke sa decom. Razgovarali smo o njihovim potrebama i uverili se koliko je važno da nastavimo sa ulaganjem u ustanove koje pružaju podršku najosetljivijim članovima našeg društva", dodala je ministarka Đurđević Stamenkovski.