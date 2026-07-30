Na graničnim prelazima Srbije zabeleđena su zadržavanja za putnička vozila i kamione. Najduže čekaju teretna vozila na izlazu iz zemlje kod Sremske Rače.
Društvo
Stanje na granicama Srbije: Na Gradini se čeka 50 minuta, teretna vozila na čekanju dva sata
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Zadržavanje za putničke automobile na graničnom prelazu Gradina prema Bugarskoj je pola sata, a na ulazu u Srbiju na tom prelazu je 50 minuta, saopštilo je danas preduzeće Putevi Srbije pozivajući se na informacije Uprave granične policije.
Putnici na graničnom prelazu Preševo čekaju 40 minuta.
Kada je reč o kamionima i šleperima, zadržavanje na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj, na prelazu Batrovci, je jedan sat, a na prelazu Sremska Rača na izlazu iz Srbije ka Bosni i Hercegovini dva sata.
Kurir.rs/FoNet
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