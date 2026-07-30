Zadržavanje za putničke automobile na graničnom prelazu Gradina prema Bugarskoj je pola sata, a na ulazu u Srbiju na tom prelazu je 50 minuta, saopštilo je danas preduzeće Putevi Srbije pozivajući se na informacije Uprave granične policije.

Kada je reč o kamionima i šleperima, zadržavanje na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj, na prelazu Batrovci, je jedan sat, a na prelazu Sremska Rača na izlazu iz Srbije ka Bosni i Hercegovini dva sata.