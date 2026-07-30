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Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, posetio je danas porodicu Kostić, koja se nakon dvadeset godina iz Austrije vratila u Srbiju, u selo Brzan kod Batočine.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da su doneli veliku i hrabru odluku i dodao da su svojim primerom pokazali da se znanje, iskustvo i vredan rad stečeni u inostranstvu mogu uložiti u razvoj svoje zemlje.

Ministar Đorđe Milićević posetio porodicu Kostić koja se posle 20 godina vratila iz Austrije i pokrenula posao u selu Brzan kod Batočine. Foto: Denis Živković

Pokrenuli su uspešan porodični posao i dokazali da Srbija ima potencijal, ima budućnost i ima šta da ponudi svojim ljudima, rekao je ministar Milićević i dodao da trajni povratak svake porodice u Srbiju ima nemerljiv značaj.

To nije samo jedna adresa više u našoj zemlji: to su nova radna mesta, nove investicije, novo znanje i, što je najvažnije, nove generacije koje će odrastati u svojoj otadžbini, naglasio je ministar Milićević.

Posebno me raduje što i njihovi sinovi razmišljaju da se sa svojim porodicama vrate u Srbiju, rekao je ministar Milićević i dodao da je to najbolja potvrda da su doneli ispravnu odluku i da veruju u budućnost svoje zemlje.

Politika Vlade Republike Srbije jeste da bude oslonac svakom našem čoveku u svetu koji želi da se vrati, rekao je ministar Milićević i dodao da je naš zadatak da stvorimo uslove kako bi povratak bio lakši, a život u Srbiji kvalitetniji.

Ministar Đorđe Milićević je rekao da je Srbija završila sa raseljavanjem i dodao da je pred nama vreme povratka, okupljanja i vreme u kojem želimo da naše porodice, znanje i kapital ponovo budu na jednom mestu - u Srbiji.

Kurir.rs

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