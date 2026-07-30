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Na severozapadu Kraljevine Španije, gde se vatra danima širi šumama Kastilje i Leona, angažovana je "Super Puma" Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

"U ovom rejonu u gašenju požara učestvuje devet vazduhoplova – sedam helikoptera i dva kanadera, a naši pripadnici deo su zajedničkog međunarodnog odgovora na jedan od najvećih izazova ove požarne sezone", naveo je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i dodao:

"Republika Srbija je, posredstvom Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, u Španiju uputila helikopter H-215 'Super Puma' sa petočlanom posadom Helikopterske jedinice MUP-a, a 37 vatrogasaca-spasilaca, tri člana medicinskog tima Sektora za vanredne situacije i 16 vozila uskoro će se pridružiti operacijama na terenu, gde će zajedno sa međunarodnim timovima pružati pomoć u borbi protiv velikih šumskih požara.